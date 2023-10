Rzecznik Kremla: Zełenski zaczyna działać na nerwy wszystkim w USA i Europie

– Zełenski jest w dość trudnej sytuacji. Po pierwsze zaczyna działać na nerwy. Zaczyna drażnić wszystkich, zarówno w Ameryce, jak i w Europie – powiedział Pieskow.

– Ludzie zaczynają się zastanawiać: na co ten człowiek wydaje nasze pieniądze, skoro Ukraina jest krajem najbardziej znanym z tego, że jest taką oazą korupcji na Ziemi? – dodał.

Według rzecznika Kremla "na pewno nikomu się to nie podoba i to niezadowolenie z Zełenskiego będzie rosło". Zdaniem Pieskowa "ukraiński prezydent to czuje i zaczyna pękać".

Zełenski na spotkaniu NATO w Brukseli

Wołodymyr Zełenski przybył w środę do Brukseli na spotkanie ministrów obrony państw NATO. W rozmowach nie bierze udziału szef MON Mariusz Błaszczak – Polskę reprezentuje ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

Zełenski podczas konferencji prasowej podziękował sojusznikom za otrzymaną dotychczas pomoc, zaznaczając, że obecnie najważniejsze dla Ukrainy to przetrwać zimę. – Jestem tu, ponieważ potrzebujemy wsparcia – podkreślił, dodając, że priorytetem są systemy obrony przeciwlotniczej.

– Są to bardzo konkretne rzeczy, w bardzo konkretnych punktach geograficznych. Żeby ratować sieci energetyczne, ludzi, zboże przeznaczone dla Afryki, Azji, świata – argumentował Zełenski.

USA będą pomagać zarówno Ukrainie, jak i Izraelowi

Szef Pentagonu Lloyd Austin oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą i będą pomagać zarówno Ukrainie, jak i Izraelowi. – Zamierzamy zrobić wszystko, co konieczne, aby pomóc naszym sojusznikom i partnerom. Zapewnimy także utrzymanie naszych własnych zdolności do ochrony naszych interesów i naszego kraju – powiedział.

Odpowiadając na pytanie o dalszą pomoc dla Kijowa w związku z patową sytuacją w Kongresie, Austin wyraził pewność, że ponadpartyjne wsparcie dla Ukrainy zostanie utrzymane.

Czytaj też:

Ukraina w potrzasku. Biden znalazł sposób na ominięcie Kongresu?