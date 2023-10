"Obroń swoje prawa", "szczęśliwej Polski już czas". Nowe spoty PiS i KO

Wszystkie liczące się w walce o mandaty stronnictwa polityczne: PiS, KO, Konfederacja, Trzecia Droga i Lewica, wypuszczają liczne spoty propagandowe, którymi próbują poszerzyć swoje elektoraty.

Na finiszu kampanii poszczególne ugrupowania codziennie publikują nowy spot.

PiS: Obroń swoje prawa

W czwartek obóz rządzący poruszył między innymi kwestię świadczeń socjalnych, a także emerytur.

– Uwaga – 15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800+, do 13. i 14. emerytury. Do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów, do rozwoju. Stop bezrobociu, wyprzedaży narodowych firm, do bezpieczeństwa. Stop nielegalnej imigracji. 15 października głosuj na PiS – mówi lektor w czwartkowym spocie PiS.

KO: Szczęśliwej Polski już czas

Konkurencja z Koalicji Obywatelskiej odniosła się natomiast do rządów ekipy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. W materiale o wizji Polski mówi Donald Tusk.

– Chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, samorządowej, Polski europejskiej. Nie ma żadnego powodu, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę na świecie. Po to tu jesteśmy, żeby było normalnie, żeby znowu było pięknie. Idźcie 15 października po zwycięstwo, dla siebie, dla Polski, dla waszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie – mówi przewodniczący Donald Tusk w klipie KO.

W spocie zaprezentowano fragmenty przemówienia polityka z Marszu Miliona Serc w Warszawie.

Czytaj też:

