"Spójrzmy, co tam się dzieje...". Ziobro apeluje do Polaków

Szef Suwerennej Polski zamieścił na portalu X (dawniej Twitter) krótkie nagranie, w którym apeluje do Polaków, aby wzięli udział w referendum, które odbędzie się 15 października.

– Spójrzmy, co tam się dzieje. Na ulicach wielu europejskich miast kobiety i dzieci nie są bezpieczne. Nie pozwólmy, żeby u nas było tak samo. Zablokujmy przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Pomyślmy o najbliższych, wybierzmy bezpieczeństwo – mówi Ziobro na opublikowanym filmie.

twitter

"Zablokujmy przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Idźmy na referendum" – dodaje minister w komentarzu zamieszczonym na X.

Referendum wraz z wyborami

15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się referendum, w którym chętni będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania.

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Karty referendalne oddzielnie

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała komunikat dotyczący dotyczy kart do głosowania w niedzielnych wyborach i referendum.

W mediach społecznościowych szerzą się bowiem pogłoski jakoby karty do głosowania w wyborach miały być spięte z referendalną.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania NIE BĘDĄ spięte" – wyjaśnia w komunikacie PKW. Komisja zaprzecza, jakoby karty do głosowania miały być "zszyte lub w inny sposób złączone".

"Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza." – przypomniała PKW.

Czytaj też:

Ważny komunikat PKW. Chodzi o referendumCzytaj też:

MSZ zamyka lokal wyborczy w Tel Awiwie. Jest komunikat