Schetyna wskazał na rolę Tuska. Müller: Już szukają winnych

W rozmowie z TVN24 Grzegorz Schetyna przyznał, że kampania Platformy Obywatelskiej jest "jednoosobowa" i w całości skupiona na Donaldzie Tusku.

– On wziął odpowiedzialność na barki, to jest jednoosobowa kampania i rzeczywiście mocno bardzo trzyma kierownicę w ręku. Taka była decyzja strategów i też samego Donalda Tuska. Ja to rozumiem, to jest pytanie, czy ono przyniesie zwycięstwo, wierzę, że tak. Że to Tusk doprowadzi do tego ostatecznego zwycięstwa i odsunie PiS od władzy – powiedział Grzegorz Schetyna w „Rozmowie Piaseckiego”.

Rzecznik PiS Piotr Muller uznał, że te słowa świadczą o słabości największej partii opozycyjnej. "W Platformie już szukają winnych porażki. Słusznie wskazują na Donalda Tuska. W szczególności po jego przegranej z Mateuszem Morawieckim w debacie. Widzą też tendencje sondażowe i wiedzą, że mamy szansę na samodzielną większość. Dlatego walczymy do końca! Każdy głos jest ważny!" – napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica uzyskała 36,9 proc. głosów. Koalicję Obywatelską wskazało 30,5 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja (9,3 proc.) oraz Nowa Lewica (9,3 proc.). Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 3,4 proc. badanych. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. ankietowanych. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco: Zjednoczona Prawica – 202, Koalicja Obywatelska – 153, Trzecia Droga – 37, Konfederacja – 36, Nowa Lewica – 31 (ponadto, mniejszość niemiecka w Polsce – 1 mandat). Taki rozkład mandatów oznacza, że możliwa jest koalicja Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji – razem 238 posłów. Z kolei opozycja, gdyby siły połączyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica, nie może rządzić, ponieważ ma 221 mandatów.

15 października 2023 roku, czyli koniec balu!

