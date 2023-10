Prof. Środa: Trzeba usunąć polityków i zastąpić mądrymi kobietami

Dziennik.pl zapytał prof. Magdalenę Środę o wybory do Sejmu i Senatu w kontekście udziału w elekcji kobiet.

W jednym z pytań filozof i etyk Uniwersytetu Warszawskiego została poproszona o przedstawienie głównych argumentów przemawiających za tym, że kobiety powinny iść na niedzielne wybory.

Prof. Środa: Polityczki PiS to niewolnice patriarchatu

Środa stwierdziła, że chętnie zorganizowałaby na ten temat wykład. "Rozpoczęłabym od tego, że polityka w rzeczywistości jest czymś bardzo ważnym. Grecy mówili, że jest dobra, bez niej nie ma szczęśliwej wspólnoty, a bez szczęśliwej wspólnoty nie ma szczęśliwych ludzi. Polityka nie ogranicza się jedynie do wyborów, głosowań czy decyzji podejmowanych przez różnych polityków. Polityka to całe nasze życie, również to prywatne, seksualne, prokreacyjne, edukacyjne, kulturowe" – oceniła w wywiadzie filozof.

"Musimy więc brać w niej udział, bo inaczej ważne dla nas decyzje będą podejmowali mężczyźni, albo służące im kobiety. Niewolnice patriarchatu – jak nazywam polityczki PiS. To nie polityka jest zła, ale politycy. Trzeba więc ich usunąć i zastąpić mądrymi kobietami. Na listach wyborczych jest takich bardzo dużo. Jest w czym wybierać. Polityka wprowadza (powinna wprowadzać) w nasze życie ład, powinna łagodzić konflikty, harmonizować interesy, zapewniać bezpieczeństwo. Nie da się żyć bez polityki, choć doskonale da się żyć bez wielu polityków" – oznajmiła.

W dalszej części rozmowy profesor wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że niektórzy jej studenci – "otwarci ludzie", jednocześnie gremialnie wyrażali poparcie dla Janusza Korwina-Mikkego. Apelowała w tym kontekście o przyglądanie się skutkom programów, które głoszą dane formacje.

Wyniki wyborów we wtorek

W niedzielę 15 października poznamy szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych oraz w referendum. Wyniki badania exit poll zostaną przedstawione tuż po godzinie 21.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak powiedział w czwartek, że liczy na ogłoszenie ostatecznych wyników najpóźniej we wtorek, w godzinach przedpołudniowych. Dodał, że ucieszyłby się, gdyby nastąpiło to rano, a w najlepszym wypadku w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek.

