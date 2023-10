Hołownia zapytany o koalicję: Po moim trupie

– Chcę się odnieść do bieżącej sytuacji, bo w tych ostatnich minutach, godzinach kampanii trwa też bardzo brutalna gra. My obserwujemy z jaką panika, z jakim strachem PiS przyjmuje ten ostatni tydzień, wyciągają wszystkie możliwe działa, które mają do dyspozycji, a mają ich niemało ze względu też pasą się na sile państwa, że sprywatyzowali dla partii politycznej spółki skarbu państwa – mówił Szymon Hołownia na briefingu prasowym.

Lider Polski 2050 stwierdził, że PiS rozpuszcza plotki o powyborczej koalicji Hołowni z Kaczyńskim. Polityk zdecydowanie zaprzeczył, że ma plan wchodzić w taki sojusz.

– Widzimy przykład powtarzany przez nich po tym, jak ludzie zaczęli się od nich odwracać, również po tej żenującej w wykonaniu Mateusza Morawieckiego, debacie z poniedziałku. Jak sieją dołami informacje, że Trzecia Droga tak naprawdę dogadała się z PiS-em, a więc nie jest żadną opcją dla tych, którzy chcą zmiany. Powiedziałem to dzisiaj rano w Wirtualnej Polsce i chcę bardzo wyraźnie powtórzyć – koalicja z PiS-em? Po moim trupie. Proszę mnie bardzo dobrze zapamiętać i jasno cytować – stwierdził Hołownia na konferencji prasowej w Radomiu.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl. Trzecia Droga wchodzi do Sejmu

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica uzyskała 36,9 proc. głosów. Koalicję Obywatelską wskazało 30,5 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja (9,3 proc.) oraz Nowa Lewica (9,3 proc.). Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 3,4 proc. badanych. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. ankietowanych. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco: Zjednoczona Prawica – 202, Koalicja Obywatelska – 153, Trzecia Droga – 37, Konfederacja – 36, Nowa Lewica – 31 (ponadto, mniejszość niemiecka w Polsce – 1 mandat). Taki rozkład mandatów oznacza, że możliwa jest koalicja Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji – razem 238 posłów. Z kolei opozycja, gdyby siły połączyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica, nie może rządzić, ponieważ ma 221 mandatów.

