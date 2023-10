Ziobro tłumaczy słowa Błaszczaka o "ośmiogwiazdkowych generałach"

– Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość będziemy modernizować Wojsko Polskie, oprzemy się atakom ze strony ośmiogwiazdkowych generałów, bo to są emerytowani generałowie, którzy przystąpili teraz do opozycji – powiedział Błaszczak na antenie radiowej Jedynki.

Do Senatu startują dwaj generałowie będący od kilku lat na emeryturze. To generał broni Mirosław Różański i generał brygady pilot Jan Rajchel.

– Oni przystąpili do tych, którzy likwidowali Wojsko Polskie. Ja się zastanawiam, jak to jest, czy oni mają odrobinę honoru? (...) Jest przynajmniej dwóch kandydatów, generałów rezerwy, którzy kandydują do Senatu z paktu senackiego - tam jest PO, PSL, Hołownia. Przecież to jest jedna, ta sama grupa – przekonywał szef MON.

Błaszczak o generałach: "Można ich nazwać ośmiogwiazdkowymi". Ziobro komentuje

– Można ich nazwać ośmiogwiazdkowymi generałami. Tak, rzeczywiście wulgarne słowo, które jest zamieniane w gwiazdki, do nich pasuje – ocenił Błaszczak.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany o słowa szefa MON przedstawił inną interpretację. – Może to jest kwestia sumowania gwiazdek. Proszę też traktować tę wypowiedź w kontekście pewnej językowej gry, którą pan minister pewnie zastosował – powiedział.

Jak dodał, "to, że Tusk gra i wykorzystuje ten fakt politycznie, że to jest polityka, to dla nikogo, kto twardo stąpa po ziemi, nie może być tajemnicą".

Co oznacza osiem gwiazdek: ***** ***?

Za ośmioma gwiazdkami, dzielonymi na pięć i trzy, kryje się obraźliwe, krytyczne wobec rządzących hasło "J...ć PiS", które zyskało popularność podczas Strajku Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Jest ono cały czas używane na manifestacjach antyrządowych oraz w internecie. Wykorzystują je także politycy opozycji.

Na naramiennikach generałów Wojska Polskiego występuje wężyk i określona liczba gwiazdek. Generał brygady ma jedną gwiazdkę, generał dywizji – dwie, generał broni – trzy, a generał (najwyższy rangą) – cztery.

