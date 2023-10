"Podaj mnie za to do sądu". Czarzasty mocno do Kaczyńskiego

W czwartek w Chełmie odbyła się konferencja prasowa polityków Lewicy. Jeden z jej liderów Włodzimierz Czarzasty rzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu "wyzwanie". Sprawa dotyczy zasięgu skrajnego ubóstwa w Polsce. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, problem jest znacznie większy niż przedstawia to propaganda Prawa i Sprawiedliwości.

– W Polsce 1,8 mln ludzi żyje w skrajnej biedzie, tzn. ma 600 zł miesięcznie na utrzymanie na osobę. W Polsce 350 tysięcy ludzi żyje w skrajnej biedzie, w Polsce 250 tysięcy emerytów żyje w skrajne biedzie. Do pana Kaczyńskiego: podaj mnie za to do sądu, chętnie wygram z tobą proces – stwierdził Czarzasty.

Głos na Lewicę

Polityk Lewicy prosił o głosy wyborców i wskazywał, dlaczego to właśnie jego partia powinna ich zdobyć jak najwięcej. Wśród zasług wymienił wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, konstytucję z 1997 roku oraz "najlepszego prezydenta".

– Chcemy wam powiedzieć, dlaczego powinniście, o co prosimy, głosować na Lewicę. Bo my dowozimy. Ze wszystkich badań wynika, że ludzie w nas wierzą. Ludzie uważają, że jak Lewica coś powie, nie jesteśmy największą partią opozycyjną w Polsce, ale że jak Lewica coś powie, to dowiezie – stwierdził Czarzasty.

Dalej wicemarszałek Sejmu wskazywał, że "Lewica dowiozła swego czasu wejście Polski do UE". Dalej mówił o "dowiezieniu" konstytucji, której "w tej chwili wszyscy bronią".

– Lewica dowiozła najlepszego prezydenta w naszym kraju, Aleksandra Kwaśniewskiego, który przecież wsparł nas jednoznacznie na konwencji w Będzinie i wspiera nas jednoznacznie codziennie – dodał Czarzasty.

Przypomnijmy, że według jednego z ostatnich sondaży Lewica może w tej chwili liczyć na 10,2 proc. głosów. Oznacza to 43 mandaty w Sejmie nowej kadencji.

