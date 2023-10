Ewakuacja w biurze Giertycha. "Podejrzenie podłożenia bomby"

"Policja przed chwilą zarządziła ewakuację mojego biura na Nowym Świecie i całej kamienicy z powodu podejrzenia podłożenia bomby. Od pewnego czasu nasilały się groźby wysyłane przez osoby przedstawiające się jako zwolennicy PiS (wcale nie muszą nimi być). Dzisiaj zrobiło się szczególnie niebezpiecznie bo groźby miały otwarcie polityczny charakter. Sądzę, że mógł je wywołać dzisiejszy artykuł w GW Wrocław. Jeszcze nie wiem, czy zamkną Nowy Świat" – napisał Giertych w czwartek na portalu X (dawniej Twitter).

Informacje o zdarzeniu potwierdził podkomisarz Jacek Wiśniewski z Zespołu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. – Około godz. 17 otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. Przed dojazdem policji okazało się, że mieszkańcy zostali ewakuowani z budynku. Później nastąpiła standardowa procedura sprawdzenia pirotechnicznego – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Wybory. Giertych zmierzy się z Kaczyńskim

Lider PO Donald Tusk ogłosił w sierpniu, że Roman Giertych wystartuje na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo właśnie tam listę PiS pociągnie sam prezes.

– Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na naszej liście twojego wicepremiera Romana Giertycha. Na ostatnim miejscu – mówił Tusk podczas wiecu w Spocie.

– Pomyślałem sobie: może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego? Pan Roman Giertych w czasie kampanii rozliczy go bardzo dokładnie. Więc przestrzegam, jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na ucieczkę w Góry Świętokrzyskie, to twój wicepremier ma dla ciebie dużo informacji – przekonywał szef Platformy.

