Tusk na Śląsku: Mogę wziąć na siebie to zobowiązanie

Na finiszu kampanii wyborczej przedstawiciele poszczególnych ugrupowań odbywają ostatnie spotkania z kadrami i wyborcami. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przybył w piątek do Katowic, gdzie swoje wystąpienie poświęcił kwestii górnictwa oraz transformacji energetycznej.

Z liderem formacji był m.in. szef klubu parlamentarnego KO i jedynka z Katowic, Borys Budka oraz marszałek województwa Jakub Chełstowski, który – jak zaznaczył Tusk – został wybrany do samorządu śląskiego z list PiS-u, ale po pewnym czasie postanowił "otworzyć oczy".

– Chcę bardzo mocno podkreślić, to, że bardzo mocno zaczęliśmy naszą kampanię, to, że tyle dni i tyle tygodni spędziłem na Śląsku i w województwie. To wynika z mojego głębokiego przekonania, że przede wszystkim w oparciu o samorząd, o te realne, prawdziwe siły śląskie, będzie można realizować najambitniejsze przemysłowe i technologiczne projekty w Europie. Do tego potrzebni są ludzie i oni są, tutaj na Śląsku. Dlatego mówimy o Ministerstwie Przemysłu, tutaj na Śląsku, żeby tu, na miejscu ludzie wspólnie, na miejscu pilnowali projektów, które politycy obiecują – powiedział Donald Tusk.

Tusk: Transformacja możliwie bezboleśnie

– Dzisiaj premier Morawiecki udaje po ponad dwóch latach, że nadal jest zainteresowany tą umową społeczna, a więc pomocą między innymi dla śląskich górników w procesie transformacji i za tym, też miały iść bardzo duże pieniądze, tylko nie potrafili tego notyfikować w Brukseli z Komisją Europejską. Mogę wziąć na siebie to zobowiązanie, że notyfikacja tej umowy społecznej, dzięki której ta transformacja na Śląsku będzie przebiegała możliwie bezboleśnie i bez strat górników, górniczych rodzin. My wszyscy wiemy, że transformacja jest niezbędną. My rozumiemy, że transformacja jest szansą. Ta przemiana cywilizacyjna, gospodarcza przemysłowa jest szansą dla Śląska, a nie zagrożeniem jeśli ludzie uczciwi się za to zabierają – mówił Tusk.

Tusk: Miliardy mogą trafić na Śląsk

Tusk przypomniał, że KO przygotowała pakiet na 100 dni dla Śląska. – Niektórzy mnie pytają w Polsce a dlaczego akurat Śląsk ma dodatkowy program. Nie tylko te ogólnopolskie postulaty, ale dodatkowy program a inne regiony. Chcę wam powiedzieć, to jest absolutnie usprawiedliwione, Śląsk jest wyjątkowym miejscem i to nie jest komplement. Mówię to nie dlatego, że jestem tutaj dzisiaj z wami, bo przecież za chwilę będę w Małopolsce, w Chrzanowie, za chwilę będę warmińsko-mazurskim i na koniec dnia dojadę do siebie do domu nad morze – mówił polityk.

– Śląsk jest wyjątkowym miejscem, jest szansą dla Polski i może być znowu sercem przemysłowym Polski, ale może też być centrum nowoczesnego przemysłu, nowoczesnej technologii w skali europejskiej. Jeśli Unia Europejska nie wahała się, żeby zdecydować o tym, że miliardy euro mogą trafić właśnie tu. To dlatego, że wszyscy rozumiemy, jak ważny Śląsk jest, nie tylko w wymiarze regionalnym czy naszym krajowym, ale wręcz europejskim i dlatego nie rzucamy słów na wiatr – dodał.

– Te pieniądze, te możliwości, te pomysły znajdą się w ciągu tych pierwszych 100 dni po wygranych wyborach i naszymi partnerami będzie samorząd i ta administracja między innymi Ministerstwo Przemysłu, które tutaj na miejscu z ludźmi ze Śląska będzie te projekty prowadziła i monitorowała – zapowiedział.

