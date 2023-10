Detektyw prawdę ci powie

Hakiel wrócił wspomnieniami do relacji z Katarzyną Cichopek, z którą rozstał się w 2022 r., po 17 latach związku. Tancerz padł ofiarą zdrady małżeńskiej. Cichopek obwieściła, że jej nowym partnerem jest Maciej Kurzajewski, z którym prowadzi „Pytanie na śniadanie”. Hakiel już wcześniej wyczuł pismo nosem. – W pewnym momencie jest tak, że nie wiesz, co się dzieje, i próby rozmów generalnie nie idą w taką stronę konstruktywną [...]. Szedłem z kumplami i stwierdziłem, że no dobra, trzeba się dowiedzieć [...]. Nie polecam tego najgorszemu wrogowi – wyznał celebryta w podcaście „Żurnalisty”. Marcin Hakiel przyznał, że pod koniec związku zdecydował się zatrudnić detektywów, ponieważ nie mógł żyć dłużej w takiej niepewności.