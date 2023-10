Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Albo będziemy leczyć kaca po pełnym radości wieczorze przy piwerku ze sprajtem i sojowym pumpkin spice latte, albo będziemy w drodze na tułaczkę i poniewierkę xD, tzn. w drodze na lotnisko w Balicach, iżby w towarzystwie innych postępowych i rozczarowanych wynikami wyborów osób wyjechać z tego kraju.

W scenariuszu drugim na pewno utkniemy w korku, iż podejrzewamy, iż to już nie przelewki i tym razem to naprawdę wszyscy, którzy od 2015 r. ogłaszają opuszczenie tego kraju, już na pewno to zrobią i wszystkie wylotówki z wielkich ośrodków będą zapchane.