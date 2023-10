Nowy spot premiera Morawieckiego. "Odrzuć chaos i wybierz PiS"

W wideo opublikowanym w mediach społecznościowych premier podkreślił, że "przed nami najważniejsze wybory po 1989 r.".

– To od nas zależy, w którym kierunku podążymy. Jeden kierunek to koalicja chaosu – siedem albo osiem partii z Tuskiem. Oni nie zgadzają się w prawie żadnej kwestii, a jedyne, co wydaje ich się łączyć, to nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości i jego wyborców – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Myślicie, że poprowadzą Polskę do przodu? Nie, na miesiące i lata utknęlibyśmy w chaosie, braku decyzji, wojnie z prezydentem. Jak oni podejmą ważne decyzje w czasie, gdy u naszej wschodniej granicy toczy się wojna? Czy będą w stanie zareagować na jakikolwiek kryzys? – pytał szef rządu.

Morawiecki: Odrzuć chaos

– Polska musi iść do przodu, a władza musi realizować obietnice i rozwiązywać problemy. Tego gwarancją jest Prawo i Sprawiedliwość. 13. i 14. emerytura, 800 plus, darmowe leki, niskie podatki. Tylko PiS gwarantuje, że to zostanie utrzymane. Tylko PiS gwarantuje, że nie zostaniecie sami w obliczu wyzwań i kryzysów – stwierdził premier Mateusz Morawiecki. – Zatrzymajmy koalicję chaosu – podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że Zjednoczona Prawica posiada konkretny "plan dla Polski". Wymienił przy tym najważniejsze postulaty programowe partii rządzącej: emerytury stażowe, program modernizacji osiedli z wielkiej płyty, tysiące inwestycji w wygodniejsze życie w każdej gminie i w każdym powiecie w Polsce.

– Odrzuć chaos i wybierz PiS. Tylko PiS może powstrzymać chaos – oznajmił polityk.

Wybory i referendum

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego samego dnia odbędzie się także referendum ogólnopolskie, w którym obywatele będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

