"Taśmy Banasia". Chmaj komentuje: W nagraniu nie pada nic o PO

Latem tego roku prezes NIK Marian Banaś miał się spotkać z człowiekiem z bliskiego otoczenia przewodniczącego PO Donalda Tuska i rozmawiać o tym, jak zmienić władzę w Polsce przy użyciu Konfederacji. Zapis rozmowy oraz jej nagranie opublikowała stacja TVP Info. Ma to być rozmowa szefa Najwyższej Izby Kontroli z mec. Markiem Chmajem. – My musimy pilnować, żeby oni [posłowie Konfederacji – przy. red.] nie weszli w koalicję z PiS-em – słychać na nagraniu.

Chmaj od listopada 2019 r., z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Jest także szefem Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim.

Chmaj: W nagraniu nie pada nic o PO

W wywiadzie dla portalu rp.pl Marek Chmaj potwierdził, że to on rozmawiał z Marianem Banasiem. – Tak, to mój głos – powiedział. Na pytanie, czy pośredniczył w rozmowach między Banasiem i Donaldem Tuskiem, prawnik odpowiedział stanowczo: "Nie". – Nigdy nic nie przekazywałem Donaldowi Tuskowi od Mariana Banasia. Ta informacja to pomówienie – oświadczył mec. Chmaj.

– Pojawiają się słowa, że ma pan coś przekazać szefowi. Szefem jest Donald Tusk? – zapytał wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu dziennikarz "Rzeczpospolitej". – Nie mam żadnego szefa – zapewnił Marek Chmaj.

– W nagraniu nie pada nic o PO. To co Marian Banaś w rozmowie prywatnej mówił mi o swoim synu i prywatnych relacjach z parlamentarzystami jest sprawą Mariana Banasia. To w żaden sposób mnie nie dotyka – oznajmił mec. Chmaj.

Prawnik poinformował, że rozważa podjąć kroki prawne wobec TVP Info. – Decyzję podejmę za kilka dni. Jednak zaznaczam, że z tej wypowiedzi nie wynika nic co mogłoby mi przynosić ujmę – zaznaczył.

