Prezes PiS: Zamierzamy repolonizować polskojęzyczne media

– Lasy Państwowe są takim łakomym kąskiem. Już od wielu lat trwają próby ich przejęcia, prywatyzacji – powiedział Jarosław Kaczyński, który w piątek odwiedził Ostrowiec Świętokrzyski.

Prezes PiS zaznaczył, że Unia Europejska chce zaliczyć lasy do tych dziedzin, gdzie mamy tzw. kompetencje dzielone, co w istocie oznacza przede wszystkim kompetencje UE. – A UE to Bruksela. Jeżeli Bruksela, to Niemcy. Czyli, krótko mówiąc, polskie lasy byłyby przynajmniej w wielkiej mierze pod niemiecką kontrolą – stwierdził wicepremier.

– Sprawa Lasów Państwowych jest wycinkiem szerszego, znacznie szerszego problemu. Rządy PO oznaczają m.in. prywatyzację. Ta prywatyzacja nigdy nie została przez nich skrytykowana, nawet wtedy, kiedy miała charakter dziki, niszczyła po prostu polską gospodarkę, życie bardzo wielu Polaków, polskich rodzin, a tym bardziej oczywiście nie krytykowali nigdy prywatyzacji z ich własnych czasów, kiedy byli przy władzy – mówił szef Prawa i Sprawiedliwości.

Repolonizacja mediów. Kaczyński wskazuje

– Zamierzamy repolonizować polskojęzyczne media. Nie może być tak, że część mediów w Polsce jest własnością Niemiec – oświadczył wicepremier Jarosław Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy zauważył, że piątek przyniósł "nowe informacje". Tym samym polityk odniósł się do materiałów ujawnionych przez stację TVP Info, z których wynika, że latem tego roku prezes NIK Marian Banaś miał się spotkać z człowiekiem z bliskiego otoczenia Donalda Tuska i rozmawiać o tym, jak zmienić władzę w Polsce przy użyciu Konfederacji. – Każdy głos na partie opozycyjne to w gruncie rzeczy głos na PO i Donalda Tuska jako premiera, realizatora obcych interesów w Polsce – oznajmił prezes PiS.

– Proszę o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. Głos oddany na inne partie jest głosem na Donalda Tuska – podkreślił.

