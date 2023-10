Premier: Przed nami duże zagrożenie. Tylko PiS uratuje Polskę!

Prawo i Sprawiedliwość kończy kampanię wyborczą w województwie świętokrzyskim. W spotkaniu na sandomierskim rynku uczestniczą m.in. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, europoseł Beata Szydło oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Przeszliśmy wielką transformację w ramach polityki społecznej. Jesteśmy dumnym narodem, który odrzucił mikromanię narodową. Rozwijamy się gospodarczo, budujemy najsilniejszą armię lądową w Europie. To jest czas dla Polski! – przekonywał w swoim wystąpieniu szef rządu.

Morawiecki: Przed nami duże zagrożenie

– Przed nami jest duże zagrożenie, ponieważ partia Platformy chce w Brukseli przyjęcia paktu migracyjnego. Wśród tych imigrantów będą terroryści. Ale my mówimy temu "nie". Tylko Prawo i Sprawiedliwość uratuje Polskę! Nasz kraj potrzebuje odpowiedzialnego rządu. Walczmy o Polskę, bo jest tego warta – mówił Mateusz Morawiecki.

– Wybór prosty: Polska pogrąży się w chaosie i bałaganie, albo będzie miała rząd stawiający na przyszłość Polski – podkreślił.

Trzecia kadencja PiS? "Są trzy powody"

– Są trzy powody, dla których musimy wywalczyć tę trzecią kadencję – stwierdził premier. Jak wymieniał, pierwszy powód to godne życie Polaków, drugi powód to bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo granic, a trzeci powód to życie na poziomie Zachodu, ale "bez tych problemów Zachodu". – To jest szansa, która trafia się raz na setki lat, czyli szansa tysiąclecia – wskazał.

– Wszystkich rodaków proszę, abyście w tę niedzielę wzięli los Polski z miłości w swoje ręce i tą emocją jedynie się kierując, podjęli właściwą decyzję w referendum cztery razy "nie" i głosując na kandydatów PiS – zaapelował Morawiecki.

