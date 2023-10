Tusk o PiS: To są rządy zdrady narodowej

To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. Politycy korzystają z ostatnich chwil, w których mogą zabrać głos i przekonywać wyborców do swojej oferty partyjnej, gdyż już za niedługo nastanie cisza wyborcza.

– Janek Grabiec odbierał pytania od mediów, dziennikarzy o jakieś krótkie podsumowanie statystyczne i myśmy się do tego przygotowali, gdzie byliśmy przez ten rok, dwa lata. Bo właściwie ta kampania prawdy, wolności, praw kobiet, wolnej przedsiębiorczości trwa przecież już ponad 2 lata. I pytali Janka Grabca, ile żeśmy zrobili kilometrów. I myśmy to podliczyli. Ja jeżdżąc od polskiego domu do polskiego domu, od polskiej wsi do polskiej wsi, odwiedzając małe miasta i duże miasta, okazało się zrobiłem prawie dwa razy obwód Ziemi, ponad 70 tysięcy kilometrów – powiedział Donald Tusk podczas wiecu w Pruszkowie.

Tusk: Rząd zdrady narodowej

Polityk przekonywał, że "wystarczy mieć otwarte oczy", żeby zobaczyć to "całe zło", jakie wyrządziła ekipa PiS. Dalej lider KO mówił, że "PiS to jest mafia, że PiS to są złodzieje, którzy okradli Polskę i Polaków".

– Wiemy ile pokoleń, ile dekad, ile krwi kosztowało Polki i Polaków powrót do wielkiej Zachodniej Europy. Ile lat, ile straconych lat, ile ludzkich ofiar kosztowała odbudowa ojczyzny w bezpiecznym takim politycznym otoczeniu. My jesteśmy to winni tym ludziom. Tym naszym bohaterom z przeszłości, ale jesteśmy też to winni tym wszystkim, którzy stracili zdrowie, którzy stracili nadzieję, a niektórzy stracili życie przez te nieudolne, a dzisiaj to widać gołym okiem, haniebne rządy PiS-u. Mnie mało to interesuje, czy to jest głupota, czy to jest korupcja, czy to jest płatna zdrada, czy to jest wszystkiego po trochu, ale tak naprawdę to są rządy zdrady narodowej, w każdej sprawie zdradzają Polki i Polaków – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

W ostatnim sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl przed ciszą wyborczą zarówno PiS jak i KO nieznacznie tracą poparcie. Na formację Jarosław Kaczyńskiego chce głosować 36,7 proc. respondentów, podczas gdy na partię Donalda Tuska – 29,9 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Z sondażu wynika jednak, że ani Zjednoczona Prawica ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

Pełne wyniki sondażu wraz z podziałem mandatów można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Trzaskowski: Jak patrzę na Jarosława Kaczyńskiego to jest mi smutnoCzytaj też:

"Czy Polakom było do śmiechu?". Szydło o rządach Tuska