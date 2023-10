Morawiecki o "taśmach Banasia": Służby specjalne nie mają z tym nic wspólnego

Latem tego roku prezes NIK Marian Banaś miał się spotkać z człowiekiem z bliskiego otoczenia przewodniczącego PO Donalda Tuska i rozmawiać o tym, jak zmienić władzę w Polsce przy użyciu Konfederacji. Zapis rozmowy oraz jej nagranie opublikowała stacja TVP Info. Ma to być rozmowa szefa Najwyższej Izby Kontroli z mec. Markiem Chmajem. – My musimy pilnować, żeby oni [posłowie Konfederacji – przy. red.] nie weszli w koalicję z PiS-em – słychać na nagraniu.

Chmaj od listopada 2019 r., z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Jest także szefem Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim.

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki został zapytany o "taśmy Banasia". – Służby specjalne nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. Platforma Obywatelska próbowała i próbuje dogadać się z prezesem NIK Marianem Banasiem – odpowiedział premier.

Morawiecki: Jesteśmy już bardzo blisko

Szef rządu zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość walczy w wyborach parlamentarnych o samodzielną większość i trzecią kadencję. – Idziemy po zwycięstwo. Jesteśmy już bardzo blisko – oświadczył polityk. I zaznaczył, że o ewentualnych koalicjach obóz Zjednoczonej Prawicy będzie rozmawiać po wyborach 15 października.

– Cały mój majątek jest ujawniony. Tuska boli, że ja nie poszedłem do polityki dla pieniędzy. Porzuciłem bankowe złote trony – stwierdził szef rządu. Morawiecki uważa, że medialne publikacje o jego majątku są atakiem na niego.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum odbędą się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. Cisza wyborcza trwa od północy z piątku na sobotę do godz. 21:00 w niedzielę. Za złamanie ciszy wyborczej i referendalnej grozi grzywna.

