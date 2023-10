Żukowska przyznaje: Koalicja opozycji wprowadzi równość małżeństw

To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. To jedna z ostatnich okazji dla polityków do zabrania głosu przed nastaniem ciszy wyborczej.

Politycy Lewicy podczas wiecu wyborczego podsumowującego kampanię przekonywali o konieczności odsunięcia PiS od władzy. Lider formacji Włodzimierz Czarzasty jest zdania, że wbrew oficjalnym obietnicom zarówno PiS jaki Konfederacja chcą współrządzić.

Z kolei Anna Maria Żukowska przekazała, że przyszła koalicja Lewicy, KO i Trzeciej Drogi w umowie koalicyjnej zawrze zapisy dot. rewolucji kulturowej.

– Rząd możemy, i jesteśmy na to gotowi, stworzyć z ugrupowaniami opozycji demokratycznej, które już w poniedziałek nie będą opozycją, będą koalicją rządzącą. I my będziemy tam po to, żeby postawić warunki negocjacyjne do umowy koalicyjnej, która chcielibyśmy, żeby tak jak w sąsiednim kraju, jak w RFN – gdzie rządy objęło obecnie SPD, również w koalicji ze swoimi partnerami – żeby ta umowa koalicyjna była jawna i my w tej umowie zagwarantujemy: budowę mieszkań na wynajem, prawa kobiet, równość małżeńską. Tego chcemy, tego dopilnujemy, zrobimy to – mówiła Anna Maria Żukowska na kongresie w Warszawie.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

W ostatnim sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl przed ciszą wyborczą zarówno PiS jak i KO nieznacznie tracą poparcie. Na formację Jarosław Kaczyńskiego chce głosować 36,7 proc. respondentów, podczas gdy na partię Donalda Tuska – 29,9 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Z sondażu wynika jednak, że ani Zjednoczona Prawica ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

Pełne wyniki sondażu wraz z podziałem mandatów można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Czarzasty: Nie wierzcie im. Oni o tym marząCzytaj też:

Prof. Dudek: Kto wygra wybory? Chyba wszyscy już zrozumieli