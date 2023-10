"Wiecie, że szydzili z tego?". Tusk z przesłaniem do Polaków przed ciszą wyborczą

– Pamiętam, kiedy ostatni raz podczas wizyty w Płońsku dostałem od gospodarzy chleb. Pocałowałem go i mówiłem, że u mnie w domu ten chleb znakiem krzyża znaczyła moja mama i moja babcia. Wiecie, że szydzili z tego? Że ktoś inny niż oni może na tym chlebie postawić znak krzyża – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas jednego z ostatnich spotkań z sympatykami przed ciszą wyborczą.

Lider PO odniósł się również do ostatnich zmian w polskiej armii. – Podczas ostatniego spotkania tutaj zrozumiałem, że władza nie będzie wykorzystywać wiecznie służb do służenia sobie. Chcę powiedzieć kilka zdań kluczowych o bezpieczeństwie. Jadąc do was czytałem coś, co brzmi jak ponury żart, że w wojsku nie ma pieniędzy na wypłaty, bo wszystko poszło na partyjne pikniki, które miały pomóc PiS w utrzymaniu władzy – stwierdził były premier.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

PiS i KO nieznacznie tracą poparcie, a Konfederacja staje się języczkiem u wagi– wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. To ostatnie tego typu badanie dla naszego portalu przed ciszą wyborczą.

Zjednoczona Prawica uzyskała 36,7 proc. poparcia. Koalicję Obywatelską wskazało 29,9 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem 10,1 proc. W takim układzie do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja – 9,7 proc. oraz Nowa Lewica – 9,7 proc. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 2,7 proc. głosów. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. respondentów.

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco: Zjednoczona Prawica – 202, Koalicja Obywatelska – 153, Trzecia Droga – 37, Konfederacja – 35, Nowa Lewica – 32, "inni" (mniejszość niemiecka w Polsce) – 1.

Takie wyniki oznaczają, że ani Zjednoczona Prawica, ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

