"Nasza polityka się sprawdziła". Prezes PiS: Chcemy uczynić z Polski centrum Europy

Jeszcze przed ciszą wyborczą prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński odwiedził Goździe w województwie mazowieckim.

– Dziękuję, że mogliśmy się spotkać w tej gminie, która się zmieniła na lepsze. Polska lokalna dzięki naszym programom rządowym rozwija się. Za tym idzie wyrównywanie szans. Udaje się nam to, ponieważ chcemy, by Polska była krajem równych ludzi – mówił szef partii rządzącej.

Kaczyński: Nasza polityka się sprawdziła

– Skończyliśmy z okradaniem państwa polskiego, co było rzeczywistością w czasie rządów naszych poprzedników. Przywróciliśmy wiek emerytalny, który podniósł rząd PO – PSL. Pokazaliśmy, że potrafimy radzić sobie z kryzysami i jednocześnie rozwijać kraj – stwierdził lider Zjednoczonej Prawicy.

– Chcemy uczynić z Polski centrum Europy. U nas ma tworzyć się obieg gospodarki, obieg inwestycji i kultury. Dzięki inwestycjom i rozwojowi państwa mamy dziś najniższy wskaźnik bezrobocia w historii. W czasie rządów PO – PSL bezrobocie sięgało nawet 14,4 proc. – zauważył wicepremier Jarosław Kaczyński. – Płace w Polsce wyraźnie wzrosły. Radzimy sobie z inflacją i jednocześnie uratowaliśmy miejsca pracy. Nasza polityka się sprawdziła. Potrafimy rządzić bez zależności z Berlina czy Brukseli. Podkreślę, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale to ma być Unia suwerennych państw – powiedział prezes PiS. – Jesteśmy państwem, które dogoni Zachód i będzie silne pod każdym względem, także militarnym. Ale stanie się to pod jednym warunkiem – że Donald Tusk rządzić nie będzie, bo on się do tego nie nadaje – dodał.

Wybory parlamentarne i referendum

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego samego dnia odbędzie się także referendum ogólnopolskie, w którym obywatele będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

