"Jakiej Polski chcemy?". Ważne przesłanie premiera przed wyborami

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum odbędą się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. Cisza wyborcza trwa od północy z piątku na sobotę do godz. 21:00 w niedzielę. Za złamanie ciszy wyborczej i referendalnej grozi grzywna.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Prawo i Sprawiedliwość walczy w wyborach parlamentarnych o samodzielną większość sejmową i trzecią kadencję rządów.

Morawiecki: Jakiej Polski chcemy?

"Jakiej Polski chcemy?" – pytał we wpisie na portalu społecznościowym X szef rządu. "Bezpiecznej, stabilnej i szanującej naszych obrońców, historię, religię, tradycję, dbającej o polskie rodziny, seniorów, najsłabszych, rozwijającej się równomiernie i sprawiedliwie? Nowoczesnej, silnej Polski, która jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości i obronić swoich obywateli przed coraz bardziej niebezpiecznym światem? Czy Polski chaosu, plucia na tradycję, nieszanującej polskiego munduru, Polski słabej armii, Polski niskich płac i wielkich różnic, Polski podzielonej murem pogardy dla słabych, Polski bez własnego zdania w Europie i na świecie? Polski dziurawych granic i nielegalnej imigracji?" – zastanawiał się Mateusz Morawiecki.

"Prawo i Sprawiedliwość broni prawa do wolności i bezpieczeństwa dla wszystkich. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych – każdy powinien mieć możliwość życia w nowoczesnym, bezpiecznym, suwerennym, bogatym i solidarnym państwie" – stwierdził polityk. "Kocham Polskę. Poświęciłem jej każdą sekundę ostatnich lat mojego życia. Bycie premierem rządu Rzeczypospolitej to największy zaszczyt i misja, którą dostałem. Dziękuję, że mi ją powierzyliście" – oświadczył Morawiecki. I podkreślił, że Polacy to najwspanialszy naród na świecie, który zasługuje na najlepsze.

twitterCzytaj też:

"Wybieraj ludzi z pasją". Suwerenna Polska publikuje mapę swoich kandydatówCzytaj też:

"Nasza polityka się sprawdziła". Prezes PiS: Chcemy uczynić z Polski centrum Europy