Potężny gracz na Bliskim Wschodzie zawiesza rozmowy o normalizacji stosunków z Izraelem

Wśród prawdopodobnych powodów, dla których Hamas zaatakował właśnie teraz eksperci wymieniają m.in.: rywalizację Hamasu z innymi ośrodkami Autonomii Palestyńskiej o przywództwo wśród Palestyńczyków, sprzeciw wobec działań Izraela względem Palestyńczyków w Strefie Gazy, a także popieraną przez Waszyngton, a niekorzystną dla Teheranu i Pekinu, próbę normalizacji stosunków pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską.

Arabia Saudyjska zawiesza rozmowy

Jednak wobec trwającej wojny Izraela z Hamasem, normalizacja stosunków pomiędzy Tel Awiem a Rijadem, znacząco się oddaliła. Takie doniesienia przypuszczenia w sobotę agencja prasowa Agence France-Presse, powołując się na źródła zbliżona do władz Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska kategorycznie odrzuca wszelkie wysiedlenia ludności Gazy i wyraża sprzeciw wobec bombardowania bezbronnych cywilów, pisze AFP.

Choć Arabia Saudyjska i Izrael nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, to za pośrednictwem Waszyngtonu, relacje te ulegały w ostatnim czasie systematycznej poprawie, w kontrze do polityki Iranu.

Prawdopodobna kontynuacja działań Izraela w Strefie Gazy przeciwko Hamasowi, nie może się w praktyce obejść bez dalszych cierpień ludności palestyńskiej. Zdecydowanie oddala to perspektywę normalizacji stosunków politycznych Saudów z Izraelczykami.

Izrael: Zniszczymy Hamas

Hamas to partia polityczna, ale jednocześnie radykalna organizacja islamska zarządzająca Strefą Gazy, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji. Zbrojnym ramieniem Hamasu są Brygady al-Qassam. To one przeprowadziły w ubiegłą sobotę atak na terytorium Izraela, zabijając ponad 1000 osób i porywając – jak twierdzi IDF – co najmniej 120 zakładników.

Według najnowszych informacji od rozpoczęcia walk w Strefie Gazy zginęło co najmniej 2200 Palestyńczyków, w tym ponad 600 dzieci. Tel Awiw podaje, że życie straciło 1300 Izraelczyków – w większości cywili zamordowanych w zeszłą sobotę, w pierwszym dniu eskalacji.

