Syrski: Sytuacja na północnym wschodzie znacznie się pogorszyła

Ołeksandr Syrski, który odwiedził w sobotę ukraińskie oddziały wojskowe na froncie, powiedział, że siły rosyjskie przegrupowały się po poniesionych stratach i atakują w okolicach wsi Makijiwka oraz w kierunku Kupiańska.

– Walki na północnym wschodzie znacznie się pogorszyły w ostatnich dniach, a siły rosyjskie przeprowadzają codziennie dziesiątki ataków – przekazał ukraiński generał. – Głównym celem wroga jest pokonanie zgrupowania naszych wojsk, okrążenie Kupiańska i dotarcie do rzeki Oskił – dodał dowódca wojsk lądowych Ukrainy. I zaznaczył, że pomimo rosyjskich ataków, ukraińskie wojska "są gotowe" i "utrzymują swoją pozycję".

Rosja przeprowadziła największy atak od początku lata

Rosyjskie wojska przypuściły największy atak od początku lata, próbując otoczyć Awdijiwkę w obwodzie donieckim. Rosjanie próbują zdobyć Awdijiwkę od pierwszych dni wojny, przy czym największe natężenie tych działań miało miejsce latem 2022 r. oraz podczas minionej zimy. W ciągu prawie 20 miesięcy walk udało im się przesunąć o kilka kilometrów do przodu tylko na skrzydłach ukraińskiego rejonu umocnionego.

Jak podał Ośrodek Studiów Wschodnich, tym razem Rosjanie zmienili taktykę działania – koncentrując artylerię oraz lotnictwo liczyli na wyzyskanie efektu zaskoczenia i szybkie przełamanie obrony za pomocą oddziałów zmechanizowanych. "Miasto i jego najbliższe okolice, tworzące wyłom we froncie rosyjskim o głębokości ok. 10 kilometrów i podobnej szerokości, znalazły się pod intensywnym ogniem artylerii lufowej i systemów rakietowych (w tym z użyciem pocisków termobarycznych i zapalających z fosforem). Według opinii żołnierzy ukraińskich, było to najsilniejsze przygotowanie ogniowe wykonane przez agresora na Donbasie od początku wojny" – mogliśmy przeczytać w raporcie.

