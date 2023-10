Zdrap sobie rząd

Pamiętam, że jak wydawałem „Newsweek” (oj, gdzież te czasy, dziś jego były naczelny kandyduje), to mieliśmy podobną sytuację, ale z wyborami na prezydenta. Wtedy, nie wiedząc, kto wygra, a robiąc tytuł na dzień po wyborach, daliśmy na okładkę… zdrapkę. Tak by każdy mógł sobie w poniedziałek zdrapać właściwego zwycięzcę. Wtedy wynik był do końca niepewny, ale to ten obecny, kiedy to będziecie czytać, zanosi się „na żyletkę”.