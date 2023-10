Gdzie wpłacić 10 gr?

Donald Tusk przeszedł na debatę wyborczą do TVP bez marynarki i wszyscy to odnotowali. Stop. Natomiast red. Marcin Dobski zauważył, że szef PO przyszedł w kurtce wartej ponad 10 tys. zł. Stop. Teraz pytanie: Czy jeśli się wydaje dziesięć kafli na włoską kurtkę, to może zabraknąć na gajer? Stop. My nie wiemy, ale wiemy, że trwają na ten temat różne takie spekulacje i dywagacje, będziemy informować. Stop.