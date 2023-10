Rosja szykuje się do wojny z Zachodem. "Postępujemy zgodnie ze starą zasadą"

W wywiadzie dla państwowej telewizji Rossija 1 Putin był pytany m.in. o raport przygotowany w Kongresie USA, który zaleca władzom Stanów Zjednoczonych przygotowanie się do wojny na dwóch frontach – z Rosją i Chinami, w tym z użyciem broni nuklearnej.

– Nie sądzę, żeby to były zdrowe myśli, które przyszły do głowy zdrowym ludziom, bo stwierdzenie, że USA przygotowują się do wojny z Rosją, cóż… Wszyscy przygotowujemy się do wojny, ponieważ postępujemy zgodnie ze znaną starożytną zasadą: Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny – powiedział Putin, nawiązując do łacińskiej maksymy: "Si vis pacem, para bellum".

– Ale my działamy w oparciu o założenie, że chcemy pokoju – przekonywał.

Raport Kongresu: USA muszą być gotowe na dwie wojny naraz

"Dzisiaj USA stoją w obliczu pojawienia się nie jednego, ale dwóch przeciwników posiadających taką samą broń nuklearną, z których każdy ma ambicje zmiany międzynarodowego status quo siłą, jeśli będzie to konieczne. To sytuacja, której Stany Zjednoczone nie przewidziały i na którą nie są przygotowane" – napisano w raporcie komisji ds. planowania strategicznego działającej w Kongresie.

Wielu członków komisji uważa za nieuniknione zwiększenie rozmiaru amerykańskiego arsenału nuklearnego oraz środków przenoszenia. "Wielkość i skład sił nuklearnych muszą uwzględniać możliwość połączonych agresywnych działań Rosji i Chin" – czytamy w dokumencie, który liczy 145 stron.

Komisja uważa, że w latach 2027-2035 zagrożenia ze strony Chin i Rosji nasilą się, dlatego "decyzje muszą zostać podjęte już teraz, aby kraj był gotowy".

Czy Biden zmieni zdanie?

Agencja Reutera zwraca uwagę, że raport zasadniczo zaprzecza stanowisku prezydenta USA Joe Bidena, który uważa, że istniejący amerykański arsenał nuklearny jest wystarczający, aby odstraszyć połączone siły Rosji i Chin.

W nowej koncepcji strategicznej NATO, przyjętej po wybuchu wojny na Ukrainie, po raz pierwszy Rosja została wymieniona jako "główne zagrożenie dla bezpieczeństwa". Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin regularnie mówi o zagrożeniu ze strony NATO i Stanów Zjednoczonych. We wrześniu 2022 r. obiecał użyć "wszystkich dostępnych środków" w obronie Rosji.

