Czarzasty: Po 18 latach lewica wraca do współrządzenia

Z exit poll wynika, że największe poparcie w tegorocznych wyborach parlamentarnych zyskała Zjednoczona Prawica. Jednocześnie jednak formacja Kaczyńskiego może mieć duże problemy ze sformowaniem większości parlamentarnej. Zgodnie ze wstępnymi wynikami Zjednoczona Prawica uzyskała 200 mandatów.

– 8 lat temu był taki moment, że wypadliśmy z Sejmu. Mam dwie olbrzymie satysfakcję, że z tą ekipą wróciliśmy do Sejmu. I teraz Lewica wraca do współrządzenia! Nikt nam tego nie zabierze! – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

– Po to jest partia, by zdobywać władzę i wprowadzać postulaty w życie. Bez nas nie da się stworzyć tego rządu. Taka pewność daje spokój i mandat do tego, by dowozić nasze tematy. Mówiliśmy, że umiemy dowozić. Że wszystkie postulaty będą zrealizowane. Życie mi dało ostatnio, że wyrobiłem sobie dystans. Poczekajmy na wyniki, nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele, które są liczone, są niedoszacowane. Wiadomo, że będziemy współrządzili i niech uśmiech na waszej twarzy zagości – kontynuował polityk.

Wyniki wyborów 2023

Badanie exit poll sprawdza preferencje wyborcze Polek i Polaków po oddaniu przez nich głosów. Sondę przeprowadza instytucja badawcza. Za exit poll w tegorocznych wyborach odpowiedzialna jest pracownia IPSOS. Warto zaznaczyć, że ostateczne, oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu mogą być inne, niż te przedstawione w niedzielę 15 października o godz. 21.

Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 proc. (200 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty)

Trzecia Droga – 13 proc. (55 manatów)

Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja – 6,2 proc. (12)

Zgodnie z wynikami exit poll, do Sejmu swoich posłów nie wprowadzą:

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc.

Polska Jest Jedna – 1,2 proc.

Inne – 0,2 proc.

Większość konieczna do sprawowania władzy wynosi 231 mandatów.

Według badania exit poll, frekwencja w wyborach parlamentarnych była rekordowa i wyniosła 72,9 proc.

