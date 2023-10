Kosiniak i Hołownia pełni entuzjazmu. "15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo"

Badanie exit poll sprawdza preferencje wyborcze Polek i Polaków po oddaniu przez nich głosów. Sondę przeprowadza instytucja badawcza. Za exit poll w tegorocznych wyborach odpowiedzialna jest pracownia IPSOS. Warto zaznaczyć, że ostateczne, oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu mogą być inne, niż te przedstawione w niedzielę 15 października o godz. 21.

Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 proc. (200 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty)

Trzecia Droga – 13 proc. (55 mandatów)

Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja – 6,2 proc. (12 mandatów)

Liderzy Trzeciej Drogi przekonani, że będą tworzyć rząd

– Po prostu dla nas wszystkich jest to wielki dzień, wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie Trzecia Droga (...). Pragnę podziękować Szymonowi za to, że wspólnie stworzyliśmy TD, dziękuję! – mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi. – W szczególności dziękujemy wyborcom w Polsce i poza granicami. Jesteśmy zobowiązani i zaszczyceni. Wiemy, że to wielka odpowiedzialność. To głos na to, żeby nasze hasło zostało zrealizowane. To nasze przyrzeczenie. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy, nie wszyscy wierzyli – przypomniał polityk.

Przypomnijmy, że będąca koalicją Trzecia Droga, aby dostać się do Sejmu, musiała przekroczyć próg 8 proc. poparcia. – TD chciała i wiele wskazuje na to, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe. Współpraca, duet, koalicja, w której ludzie szanują się nawzajem. To wy jesteście autorami ten nadziei, która wypełnia ten wieczór. Nie jestem Joanną Szczepkowską, nie mam takich kompetencji ani autorytetu. Ale chyba mogę zaryzykować to, mimo że nie mamy oficjalnych wyników, żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w przyszłość – wskazał z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Czytaj też:

Kaczyński: Nie wiemy, czy to zwycięstwo przełoży się na kolejną kadencję u władzyCzytaj też:

Tusk: Odsunęliśmy ich od władzy. To koniec rządów PiSCzytaj też:

Czarzasty: Po 18 latach lewica wraca do współrządzenia