Tusk premierem? "Nie wierzę w złą wolę prezydenta Dudy"

Z sondażu exit poll wynika, że największe poparcie w tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskało Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 proc. wszystkich głosów (200 mandatów poselskich). Dalej znalazły się: Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty), Trzecia Droga – 13 proc. (55 mandatów), Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja – 6,2 proc. (12 mandatów). Do Sejmu swoich posłów nie wprowadzą: Bezpartyjni Samorządowcy (2,4 proc.) oraz Polska Jest Jedna (1,2 proc.).

Większość konieczna do sprawowania władzy wynosi 231 mandatów.

Według badania exit poll, frekwencja w wyborach parlamentarnych była rekordowa i wyniosła 72,9 proc.

Kto będzie premierem?

W rozmowie ze stacją TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że pogratulował "bardzo dobrego wyniku" liderom pozostałych partii opozycyjnych – Trzeciej Drogi i Lewicy. – Okazaliśmy się bardzo fajnym zespołem, szczególnie pod koniec kampanii. Ta wzajemna lojalność była widoczna gołym okiem. Wszyscy zdaliśmy egzamin ze współpracy, która bardzo dobrze wróży na najbliższe tygodnie i miesiące – powiedział Donald Tusk. – Usiądziemy, pogadamy, na pewno się dogadamy – zapewnił lider PO, pytany o rozmowy koalicyjne.

– Sądzę, że wyniki mogą się trochę zmienić na korzyść opozycji, patrząc na tysięczne kolejki, szczególnie w dużych miastach. Prezydent ma tak czy inaczej prawo wskazać kogo uważa za właściwego kandydata do stworzenia rządu. Jeśli ten ktoś uzyska większość, to ok, taka jest demokracja. Ale to tak czy inaczej wróci do tych, którzy wygrali wybory – stwierdził Donald Tusk. – Nie wierzę w złą wolę prezydenta Dudy. Jest tyle lat prezydentem, że chyba wykaże się rozsądkiem – dodał.

Zapytany, czy już czuje się premierem, szef Platformy Obywatelskiej odpowiedział: "Nie, ja dzisiaj jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi".

Czytaj też:

Morawiecki: Żadnej partii w III RP nie udało się zwyciężyć trzeci raz z rzęduCzytaj też:

Zachód Polski wybiera KO, część wschodnia stawia na PiS