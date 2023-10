"Do Rzeczy" nr 42: Synod wstrząsa Kościołem

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jeśli politycy zaczną realizować to, co obiecali przed wyborami, to pracodawców czekają wyrzeczenia, przedsiębiorców zamykanie biznesów, a obywateli częstsze szukanie szczęścia na emigracji – ostrzega Łukasz Warzecha w tekście “Co nas czeka po wyborach?”.



– Po raz pierwszy w historii Polska była gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki LIBER w Madrycie. Czego zazdroszczą nam Hiszpanie? – zdradza Piotr Gociek w artykule “Znachor, wiedźmin i Pan Cogito”.

– Mimo że każda kolejna odsłona afery „Twitter Files” demaskowała przez kilka miesięcy coraz bardziej szokujący mechanizm politycznej manipulacji na wielką skalę, wiodące media najzwyczajniej w świecie odmawiały informowania o niej. Przestrzeń dla niezależnego obiegu informacji niebezpiecznie zawęża się nawet w takim kraju jak Stany Zjednoczone – zauważa Jakub Wozinski w tekście “Cyfrowy makkartyzm”.



– Wiek XX był świadkiem życia wielu niezwykłych pań, często przyćmiewających swą osobowością sprawujących władzę mężów. Na myśl przychodzą choćby Jacqueline Kennedy czy księżna Diana. Mało kto na Zachodzie pamięta o najbardziej charyzmatycznej i olśniewającej pierwszej damie zeszłego stulecia – Song Meiling, żonie przywódcy Republiki Chińskiej Czang Kaj-szeka – pisze Łukasz Czarnecki w tekście “Madame Czang”.

– Ponad 2 tys. ofiar ataku Hamasu na Izrael to dopiero początek. Można się spodziewać publicznych egzekucji zakładników oraz gigantycznej katastrofy humanitarnej, a ostateczny bilans konfliktu po kilku miesiącach może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy zabitych. O ile świat zachodni zszokowały zdjęcia zamordowanych Izraelczyków, o tyle nastroje w świecie muzułmańskim podgrzewać będą obrazy ginących Palestyńczyków. Ekstremistom po obu stronach na tym zależy, choć z różnych powodów – tłumaczy Witold Repetowicz w artykule “Palestyńsko-izraelski Armagedon”.



W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz o migrantach, którzy w Europie demonstrują radość z ataku na Izrael.

