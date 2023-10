"Memy, wygłupy, szuryzmy". Dziambor komentuje katastrofalny wynik Konfederacji

Według badania exit poll IPSOS Konfederacja zdobyła 6,2 proc. poparcia. Z kolei w exit poll przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą partia zdobyła 7,7 proc.

To wyniki znacznie poniżej oczekiwań. Jak przyznała Ewa Zajączkowska-Hernik, która kandydowała do Sejmu z Radomia, politycy partii liczyli na wynik ok. 10 proc. Sławomir Mentzen wprost określił całą sytuację jako klęskę ugrupowania i wskazał, że bierze na siebie całą odpowiedzialność.

Dziambor: Frekwencja i błędy

Tymczasem były polityk Konfederacji Artur Dziambor z przekąsem stwierdził, że "ostrzegał" swoich niedawnych partyjnych kolegów przed konsekwencjami ich decyzji przed i w trakcie kampanii wyborczej.

– Jedna rzecz to oczywiście frekwencja, która ich zabija. Natomiast druga rzecz, to przede wszystkim jest to, że Konfederacja poszła w memy, wygłupy, jakieś szuryzmy. Absolutnie nie zajęła się tym, czym powinna się zajmować formacja, która chce się jawić ludziom jako formacja wolnorynkowa i formacja patriotyczna – stwierdził kandydat Trzeciej Drogi w rozmowie z Interią.

– Tam ani wolny rynek, ani patriotyzm. To są jakieś wypaczenia, które bardzo źle wyglądają. W internecie oczywiście robią wrażenie ludzi, którzy dominują. Natomiast internet to nie rzeczywistość. Jak się opiera na takich wygłupach, to nie ma się co spodziewać, że będzie lepszy wynik – dodał polityk.

Nie będzie koalicji

Nawet po porażce wyborczej politycy Konfederacji nie chcą rozmawiać o ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. W rozmowie z Onetem taką ewentualność wykluczył Przemysław Wipler.

Wyborczą porażkę skomentował także Janusz Korwin-Mikke. Jego zdaniem, winni są sztabowcy, którzy postanowili ukryć jego oraz Grzegorza Brauna.

Czytaj też:

Kto utworzy rząd? Dera wskazał, co zrobi prezydent DudaCzytaj też:

Wraca temat koalicji PiS z Konfederacją. Wipler wskazał jedyne rozwiązanie