Kosiniak-Kamysz: Wykluczam taką koalicję

W poniedziałek przed 8:00 Ipsos przedstawił wyniki sondażu late poll, czyli prognozowane wyniki wyborów z udziałem danych z lokali wyborczych. Z late poll wynika, że KO, Trzecia Droga i Lewica mogą dysponować 248 miejscami w Sejmie, co daje wystarczającą większość do utworzenia rządu.

Natychmiast po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się medialne spekulacje o kształcie układanki partyjnej w nowej kadencji.

W poniedziałek w RMF gościł jeden z największych wygranych wyborów – prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk został zapytany m.in. o potencjalną koalicje z PiS oraz wizję współpracy z Polską 2050 w Sejmie.

Kosiniak-Kamysz: Wykluczam koalicję z PiS-em

Pytany o rządy z PiS-em Kosiniak-Kamysz odpowiedział jasno. – Ja wykluczam taką koalicję, ponieważ my szliśmy z hasłem, albo Trzecia Droga, albo Trzecia Kadencja PiS-u. To hasło bardzo mocno przemówiło do wielu wyborców. Ci, którzy na nas głosowali, chcą zmiany, chcą zmiany rządu, chcą odsunięcia PiS-u od władzy – powiedział ludowiec.

Polityk był pytany, czy PSL i Polska 2050 będą w parlamencie tworzyć dwa osobne kluby. – Wczoraj jak zabieraliśmy głos wspólnie, po tych wynikach mówiliśmy, że tak jest zapisane, ale oczywiście sprawdziła się formuła Trzeciej Drogi. Ja też bym nie miał nic przeciwko temu, żeby był jeden klub, ale porozmawiamy, jak będą ostateczne wyniki, to też nie byłoby złe rozwiązanie – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– Myślę, że to będzie pół na pół, się podzieli te mandaty ze względu na przynależność, które tworzą Trzecią Drogę – ocenił, pytany o potencjalne liczby mandatów PSL i formacji Hołowni.

W kwestii stanowiska premiera, polityk oznajmił, że na razie nie ma jeszcze sensu dzielić skóry na niedźwiedziu. – Wszystkie scenariusze są możliwe, jeżeli formacje, które mogą tworzyć koalicję, czyli formacje paktu senackiego, które zawarły pakt senacki po raz drugi. Będzie rozmowa, będzie ta decyzja – zaznaczył.

Możliwy rząd z udziałem Trzeciej Drogi

Przypomnijmy, że w ramach late poll najpierw podawane są wyniki z 50 proc., a następnie z 90 proc. wyników z komisji, przed którymi doszło do przeprowadzenia badania. Błąd pomiaru wynosi wtedy odpowiednio 1 proc., a następnie 0,5 proc.

Według wyników sondażowych late poll Sejm będzie się przedstawiał następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 proc. (198 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31 proc. (161 mandatów)

Trzecia Droga –. 13,5 proc. (57 mandatów)

Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja – 6,4 proc.(14 mandatów).

Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 2,4 proc. nie przekroczyli progu wyborczego.

Sondaż exit poll

Z kolei według ogłoszonego w niedzielę o 21:00 sondażu exit poll Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. wszystkich głosów (200 mandatów poselskich). Dalej znalazły się: Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty), Trzecia Droga – 13 proc. (55 mandatów), Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja – 6,2 proc. (12 mandatów). Do Sejmu swoich posłów nie wprowadzą: Bezpartyjni Samorządowcy (2,4 proc.) oraz Polska Jest Jedna (1,2 proc.).

Badanie exit poll sprawdza preferencje wyborcze Polek i Polaków po oddaniu przez nich głosów. Sondę przeprowadza instytucja badawcza. Za exit poll w tegorocznych wyborach odpowiedzialna jest pracownia Ipsos.

