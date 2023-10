Doradca prezydenta: Referendum zostało ułomnie skonstruowane

Pracownia IPSOS podała wyniki late poll referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w niedzielę wraz z wyborami parlamentarnymi. Frekwencja referendalna wyniosła 40 proc. Oznacza to, że wyniki głosowania nie są wiążące.

– Referendum zostało ułomnie skonstruowane. Lepiej było tak sformułować pytanie, by odpowiedź, zgodna z interesem kraju, była na "tak", żeby oczekiwano pozytywności od Polaków. Myślę, że siła przekazu została zmniejszona. Niektórzy językoznawcy twierdzą, że to mogło zniechęcać do głosowania – powiedział prof. Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy był w poniedziałek gościem programu "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1.

Zybertowicz: PiS nie potrafiło sięgnąć szerzej

Komentując wyniki wyborów parlamentarnych, Zybertowicz stwierdził, że prawdopodobnie u źródeł wysokiej frekwencji była mobilizacja negatywna. – Ciekaw jestem jak duży procent tych zmobilizowanych to byli młodzi ludzie. Amerykański dziennikarz analizował fale manifestacji społecznych w latach 2010-2020. Nigdy w naszych dziejach nie było tak wielu, tak wielkich, przekraczający nawet niekiedy milion uczestników, manifestacji. (...) Sądzę, że jeśli było tak, że młodzi ludzie w niedzielę wieczorem skrzykiwali się na forach internetowych, by iść zagłosować, stąd te kolejki, to jest to słomiany zapał, za którym nie kryje się dojrzałość koncepcyjna, programowa, ani organizacyjna. Ten słomiany zapał może zmienić układ władzy, ale nie przyczyni się do budowy polskości. Nawet jeśli impuls polskości tu wystąpił, to obawiam się, że nie jest on zakotwiczony głęboko w tradycji – mówił.

– Ponad 36 proc. głosów na PiS to dowód na to, że spora część Polaków ma swojego reprezentanta w tym ugrupowaniu. A zarazem PiS nie potrafiło sięgnąć szerzej, po elektorat środka i po młodych. Już w 2019 r. była świadomość, że tracimy młodych i przez te cztery lata nie potrafiliśmy się tak przeorganizować, by nawiązać kontakt z młodymi – oznajmił doradca prezydenta Dudy.

Czytaj też:

Kukiz: Ubolewam nad tym, że 60 proc. Polaków wykazało się bezmyślnościąCzytaj też:

Brudziński: Wyborcy zawiedli się na naszej polityce wobec COVID-19 i inflacji