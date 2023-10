Polska wybrała. Jest pierwszy komentarz prezydenta Dudy

– Mieliśmy wczoraj święto demokracji rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia, co mnie ogromnie cieszy. Wybory parlamentarne z gigantyczną frekwencją, najwyższą w całym okresie wolnej Polski. Apelowałem o tę frekwencję i przede wszystkim bardzo za nią dziękuję – powiedział prezydent, który przebywa obecnie z wizytą we Włoszech i w Watykanie.

– Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby oddać ten głos. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Każde wybory są testem, na ile jesteśmy demokratycznym, dojrzałym, okrzepłym społeczeństwem w decydowaniu o sobie. Wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce – podkreślił.

Jak dodał, "prawie 73 proc. frekwencji to jest rewelacyjny wynik". – Wszyscy czekamy na zakończenie prac przez Państwową Komisję Wyborczą. (...) Dziękuję za udział w wyborach do Sejmu, Senatu, dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w referendum – mówił.

– Czekamy na wyniki. Na razie te wyniki, które są, to są wyniki sondażowe. Coraz więcej komisji jest zliczonych, ale patrząc na ten moment, to nawet nie jest 10 mln głosów. Patrząc po ostatnich wyborach prezydenckich, to będzie na pewno ponad 20 mln oddanych głosów, więc trzeba spokojnie czekać – zaznaczył.

Prezydent o wyborach: Mam nadzieję, że jutro poznamy oficjalne wyniki

Prezydent wyraził nadzieję, że "jutro gdzieś około południa PKW zakończy zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki". – Tak to było wstępnie szacowane i na razie nie słychać o tym, żeby miały tutaj nastąpić jakieś zmiany w zakresie tych terminów, więc wszyscy spokojnie czekamy – powiedział.

Zwrócił uwagę, że przy tak ogromnej frekwencji wybory przebiegły spokojnie. – Było bardzo wiele obaw. Jest sytuacja wojenna, mamy atak hybrydowy ze strony białoruskiej. Tych potencjalnych możliwości ingerencji w nasze wybory było bardzo dużo – podkreślił, dziękując wszystkim, którzy strzegli bezpieczeństwa kraju podczas głosowania.

– Oczywiście było szereg jakichś drobnych incydentów, ale w aspekcie tego, co potencjalnie mogło się zdarzyć, były to naprawdę incydenty drobne. Jeszcze raz dziękuję za ciężką wykonaną i cały czas wykonywaną pracę. Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się z tego ogromnie, że jest głos polskiego społeczeństwa, jaka jest jego wola. Będziemy mieli tę wolę pewną jutro, ona się klaruje – oświadczył.

Prezydent pogratulował zwycięzcom wyborów, a także wszystkim nowym posłom i senatorom. – Jeszcze raz wszystkim dziękuję za odpowiedzialne wzięcie udziału w tym wielkim wydarzeniu i tym sukcesie naszej demokracji, jakim bez wątpienia były te wybory parlamentarne – zakończył.

Czytaj też:

PiS czeka na ruch prezydenta. "Podejmiemy się utworzenia nowego rządu"