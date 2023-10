"Sprawy rolników, czy co tam". Żukowska wbija szpilę szefowi PSL

We wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane zebrane ze 100 proc. obwodów głosowania. Wybory wygrało PiS, ale władzę może przejąć opozycja. Zwycięstwo w niedzielnych wyborach do Sejmu odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Wszystko wskazuje na to, że przyszły rząd utworzy obecna opozycja, ponieważ PiS nie ma wystarczającej liczby mandatów, nawet jeżeli porozumie się z Konfederacją. Jednak wszystkie rozstrzygnięcia wciąż przed nami.

Kosiniak-Kamysz: Zmiana prawa ws. aborcji? Referendum

Gościem Radia Zet był szef PSL. Zapytano go o kwestię aborcji. – Mamy porozumienie z PL2050. Pierwszy krok: powrót do zasad sprzed wyroku TK i na to znalazłaby się większość w parlamencie. Wszystkie inne rozstrzygnięcia tylko przez referendum. Innej większości nie uda się stworzyć w tym parlamencie. Ja nie zagłosuję za małżeństwami jednopłciowymi, adopcją przez nie dzieci. Jeśli chodzi o dziedziczenie i dostęp do informacji – tak – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– KO i Lewica za aborcją do 12. tygodnia? Żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej. Na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę – zadeklarował prezes ludowców.

Tymczasem Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy już weszła w spór z potencjalnym, przyszłym koalicjantem. Wskazuje, że jeżeli PSL chce wpisać do przyszłej umowy koalicyjnej sprawy dla siebie istotne, będzie musiał ulec w kwestiach światopoglądowych.

Szef PSL: Emerytura bez podatku lepsza, niż 13. i 14.emerytura

– 13. i 14.emerytura? Nie znamy tego, co jest w budżecie. Bardzo wiele rzeczy zostało wyjętych. Miny? Obawiam się, że niestety tak. Średnia wartość emerytury do średniej płacy obniżyła się. Emerytura bez podatku to bardzo ważny projekt dla PSL. Jest lepsza, niż 13. i 14.emerytura, bardziej docenia aktywność zawodową – stwierdził w Radiu Zet prezes PSL. Ta zapowiedź pokrywa się z deklaracją wygłoszoną podczas wieczoru wyborczego przez Szymona Hołownię. Lider Polski 2050 ogłosił "koniec rozdawnictwa".

– Państwo daje gwarancję bezpieczeństwa, ale nie załatwia za ciebie całego swojego życia. Trzeba zmienić akcenty. Bardziej docenieni będą ludzie pracy – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

