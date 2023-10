Wyborcza rewelacja!

W programie TVP Info „Gość Wiadomości” nazwał on wyborczy rezultat Zjednoczonej Prawicy „naprawdę rewelacyjnym”. Zapewnił też, że podobnego zdania byli wszyscy eksperci, z którymi dziennikarz miał okazję rozmawiać. Co więcej, uznał on wynik wyborów za „bardzo dobrą recenzję stanu państwa i jakości rządów” dotychczasowego obozu władzy.

Inne biorące udział w wyborach ugrupowania nie zasłużyły niestety na równie entuzjastyczne i z serca płynące pochwały.