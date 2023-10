Głos z Kancelarii Prezydenta. "Do powołania rządu dojdzie w pierwszym lub w drugim kroku"

– Wszystko wskazuje na to, że do powołania rządu dojdzie w pierwszym lub w drugim kroku – oceniła we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Minister podkreśliła, że prezydenta cieszy wysoka frekwencja w wyborach.

Pytana, czy prezydent zaprosi teraz do Pałacu Prezydenckiego liderów partii, które dostały się do Sejmu, powiedziała, że "nie wyklucza żadnej opcji". Małgorzata Paprocka podkreśliła, ż ma jeszcze terminu pierwszego posiedzenia Sejmu. Ostateczną data jest 14 listopada.

– Teraz jest szereg postanowień formalnych do wydania. Kiedy tak się stanie, KPRP o tym poinformuje – przekazała. Pytana, o możliwe opóźnianie przez prezydenta powołania rządu tworzonego przez obecne partie opozycyjne, Paprocka oceniła, że jest prawem opozycji komentowanie sytuacji w taki sposób, ale ona zaleca wszystkim zachowanie "daleko idącego spokoju". W konstytucji są precyzyjnie określone terminy i trzy kroki do powołania rządu. – W ostatnich latach tylko raz doszło do powołania rządu dopiero w tak zwanym trzecim kroku, to był rząd pana premiera Belki w 2004 roku – zaznaczyła w Polskim Radiu.

– Prezydent przede wszystkim ma na myśli to, żeby zabezpieczone były interesy ojczyzny, by uszanowana była wola wyborców i by sprawnie kolejny rząd przejął obowiązki od poprzedniego. To jest bardzo istotna sprawa, bo czasy nie są łatwe – mówiła minister.

Wybory parlamentarne 2023

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała we wtorek dane zebrane ze 100 proc. obwodów głosowania. Wybory wygrało PiS, ale władzę może przejąć opozycja. Zwycięstwo w niedzielnych wyborach do Sejmu odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) – 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica – 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja – 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik: Polacy wraz z wyborami przywrócili sobie demokracjęCzytaj też:

Kotula: KO zgadza się, że priorytetem jest aborcja i darmowa antykoncepcja