Holland alarmuje: PiS będzie teraz ukrywał niewygodne rzeczy, palił teczki

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała we wtorek dane zebrane ze 100 proc. obwodów głosowania. Wybory wygrało PiS, ale władzę może przejąć opozycja. Zwycięstwo w niedzielnych wyborach do Sejmu odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) – 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica – 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja – 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Holland: Dwa nachodzące miesiące PiS wykorzysta

Co na temat wyników wyborów sądzi reżyser Agnieszka Holland, które nie ukrywała, że liczy na przegraną PiS? Jej zdaniem PiS będzie "silną opozycją", dlatego boi się, że "nadchodzące lata zejdą na politycznej szarpaninie". W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Holland oceniła, że Donald Tusk powinien wyciągnąć błędy z nieudanej debaty, podczas której "wdał się w szarpaninę i stracił na tym".

"Jeśli chcemy, by PiS nie wrócił szybko do władzy, osiem ostatnich lat, powinno być wskazówką dla całej klasy politycznej, jak i społeczeństwa. Trzeba zmienić politykę, stworzyć nowy sposób funkcjonowania w niej, nową polityczną narrację, by unikać zwarcia i robić swoje" – przekonuje reżyser "Zielonej granicy".

Jednocześnie Agnieszka Holland jest przekonana, że PiS wykorzysta czas do sformułowania nowego rządu na – jej zdaniem – ukrywanie różnych nieprawidłowości. "Oczywiście dwa nachodzące miesiące PiS wykorzysta, by poukrywać różne niewygodne dla siebie rzeczy, popalić teczki i uruchomić kolejne bezpieczniki, którymi już wcześniej naszpikowali prawo. Dlatego opozycja powinna wykorzystać ten czas maksymalnie dla budowania rządowej koalicji oraz tego, by oszustwa obecnej władzy rozbroić" – wyjaśnia reżyser.

