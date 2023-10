Hołownia: Widzę, słyszę i rozumiem jak bardzo się boicie

Trzecia Droga wprowadzi do Sejmu aż 65 posłów. Sojusz ludowców i Polski 2050 okazał się strzałem w dziesiątkę. Szymon Hołownia opublikował na X post, w którym podziękował za wynik i nawiązał do zamiarów prawdopodobnego przyszłego rządu.

Hołownia: Egzamin z demokracji

"Znamy oficjalne wyniki wyborów. My, Naród celująco zdaliśmy egzamin z demokracji. Przemówiliśmy z siłą jakiej nie znała współczesna historia Polski. Zdecydowaliśmy, że czas nieprawości i niesprawiedliwości musi się skończyć" – czytamy na profilu jednego z liderów Trzeciej Drogi.

Hołownia podkreślił, że teraz politycy, którzy zostali wybrani, staną przed egzaminem z demokracji. "Widzę, słyszę i rozumiem jak bardzo się boicie, że go nie zdamy. Że, nie po raz pierwszy w naszej historii, partykularne interesy polityków staną ponad racją stanu i wolą Narodu. Nie staną!" – zapewniał szef Polski 2050.

"My, przedstawiciele demokratycznych sił, będziemy budować państwo demokratyczne, gospodarne i sprawiedliwe. Rozliczymy winnych, ale nie będziemy dzielić Polek i Polaków ze względu na to, na kogo oddali głos w tych wyborach. Polska to duży kraj i zmieścimy się w nim wszyscy" – zapowiedział Hołownia.

W dalszej części wpisu polityk podziękował za głosy oddane na TD i jego kandydaturę. "Dość kłótni! Do przodu!" – zakończył.

twitter

Wyniki wyborów

Pierwsze miejsce w niedzielnych wyborach do Sejmu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) - 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica - 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja - 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Trzecia Droga w rządzie?

W przełożeniu na mandaty wygląda to następująco:

PiS – 194 KO – 157 Trzecia Droga – 65 Nowa Lewica – 26 Konfederacja – 18

Łącznie KO, TD i Lewica będą miały w Sejmie 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Większość wynosi 231.

PKW podała też, że frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Czytaj też:

Mentzen podsumował wyniki wyborów. "Niedługo sami zrozumiecie"Czytaj też:

Kuźmiuk: Podejmiemy starania celem utworzenia rząduCzytaj też:

Oto 10 najwyższych wyników w kraju. Tusk lepszy niż cała warszawska lista PiS