PO chce 30 proc. podwyżki dla nauczycieli. Petru: Trzeba ograniczyć wydatki na CPK

– Chcemy dać podwyżki od 1 stycznia. To się ludziom należy i to powinno nastąpić już znacznie wcześniej. 30 proc. to jest rekompensata dla nauczycieli. Z całą pewnością to wyrównanie się należy, bo ten zawód jest jednym z najbardziej spauperyzowanych w ostatnich latach, którego ranga i znaczenie upadało przez osiem lat. Natomiast 20 proc. dla budżetówki – tam są różnego rodzaju stanowiska. Pewnie trzeba wejść w szczegóły, bo nie sądzę, żeby na stanowiskach kierowniczych była konieczność podwyższania tych pensji. Raczej trzeba by się było zastanowić nad chociażby zmniejszeniem liczby urzędników, a na pewno polityków – powiedział w Polsat News rzecznik PO Jan Grabiec.

W ten sposób potwierdził podwyżki o 30 proc., co ma być realizacją deklaracji Donalda Tuska.

Pytanie, co na podwyżki powiedzą przyszli koalicjanci PO, czyli Trzecia Droga. – W gospodarce jest dużo do sprzątania, bo to gospodarka w dużej mierze doprowadziła do porażki PiS-u. Trzeba zrobić bilans otwarcia, pokazać stan finansów państwa i gospodarki – wskazał w RMF FM Ryszard Petru, który zdobył mandat. – Żeby dać nauczycielom 30 proc. podwyżki, potrzebne będą oszczędności – np. ograniczenie wydatków na telewizję publiczną czy CPK – dodał.

– Trzeba jak najszybciej przejąć władzę w Polsce, a gospodarkę można naprawić w ciągu 12 miesięcy – zapewnia ekonomista.

13. i 14. emerytura do likwidacji? Kosiniak-Kamysz: Nie znamy stanu budżetu

Politycy opozycji już wskazują, jakie mają plany dot. przyszłych rządów. – 13. i 14.emerytura? Nie znamy tego, co jest w budżecie. Bardzo wiele rzeczy zostało wyjętych. Miny? Obawiam się, że niestety tak. Średnia wartość emerytury do średniej płacy obniżyła się. Emerytura bez podatku to bardzo ważny projekt dla PSL. Jest lepsza, niż 13. i 14.emerytura, bardziej docenia aktywność zawodową – stwierdził w Radiu Zet prezes PSL. Ta zapowiedź pokrywa się z deklaracją wygłoszoną podczas wieczoru wyborczego przez Szymona Hołownię. Lider Polski 2050 ogłosił "koniec rozdawnictwa".

– Państwo daje gwarancję bezpieczeństwa, ale nie załatwia za ciebie całego swojego życia. Trzeba zmienić akcenty. Bardziej docenieni będą ludzie pracy – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz

Czytaj też:

Zakulisowe rozmowy. "PiS kusi Kosiniaka-Kamysza"Czytaj też:

"Niezła banda gangsterów". Gregorczyk-Abram: Wyrok TK ws. aborcji można unieważnić