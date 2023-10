Co to jest ekonomia księżycowa?

SIŁĄ RZECZY || Jeśli ktoś nie ma pojęcia, co to jest ekonomia księżycowa, to mógł się zapoznać z podstawowymi regułami jej działania w ciągu kilku-kilkunastu tygodni poprzedzających ostatnie wybory.

Wtedy to bowiem rządzący Polską politycy postanowili złamać – lub co najmniej mocno nagiąć – reguły rządzące gospodarką wolnorynkową. Choćby na kilka-kilkanaście tygodni, bo nawet oni wiedzą – choć, czy dobrze wiedzą, tego już nie jestem pewien – że na dłużej (z ich punktu widzenia – niestety) zrobić się tego nie da. Albowiem, najzwyczajniej w świecie, gospodarka by tego nie wytrzymała. Zaczęło się już latem, gdy państwowe giganty – gazowy i energetyczne – zostały zmuszone do wycofania rozesłanych wcześniej klientom prognoz płatności na kolejny rok, a więc siłą rzeczy także na miesiące przypadające w pierwszej połowie 2024 r.