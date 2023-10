Prof. Domański: Donald Tusk zrobi wszystko, żeby unicestwić PiS

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia powyborczy obraz polskiej polityki?

Prof. Henryk Domański: Gdyby wskazywać zwycięzcę z wszystkich partii, które się liczyły i uczestniczyły w wyborach, w takim podziale klasyfikacji partyjnej, zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta uzyskała największy odsetek głosów zgodnie z oczekiwaniami. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem podobnym do tego z sondaży. Zaskoczeniem jest dobry wynik Trzeciej Drogi. Partia uzyskująca największą ilość głosów jest wygrana i odniosła największy sukces. Być może będziemy mieli do czynienia z trzecią kadencją PiS, co jest sytuacją niespotykaną w polskiej demokracji. Pamiętajmy również, że PiS osiągnęło ten wynik mając na drodze ogromne przeszkody jak pandemia czy wojna na Ukrainie.

Pytanie, czy PiS będzie w stanie stworzyć rząd?

Jest to możliwe w przypadku ewentualnej koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy też jego częścią. Natomiast jest to mniej prawdopodobne, niż koalicja rysująca się między KO-Trzecią Drogą i Lewicą. Umożliwia to sukces Trzeciej Drogi, którego nikt się nie spodziewał.

Pytanie, czy tak szeroka koalicja będzie w stanie sprawnie rządzić?

Uważam, że taki rząd nie jest w stanie długo wytrzymać. Daje tu prawdopodobieństwo poniżej 50 proc. Mimo wszystko bardzo prawdopodobne jest stworzenie rządu. Mamy tu głód władzy po stronie tych partii, co jest bardzo motywujące. Wytrwanie jest mniej prawdopodobne, choć Donald Tusk zrobi wszystko żeby utrzymać władzę.

Na wszelkie sposoby?

To wynika z jego osobowości. Wrócił po to do Polski. Trwa w przekonaniu, że musi zrobić wszystko żeby unicestwić Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby miał władzę oddawać, to właśnie tej partii. Decydują tu względy osobiste, personalne lidera PO. Tusk walczył o tę władzę, przekonywał, że to jest możliwe, w wieczór wyborczy mówił, że jest to najszczęśliwszy dzień w jego życiu, dlatego musi zrobić wszystko żeby postawić kropkę nad „i”, czyli utrzymać władzę i udowodnić wszystkim, że zrealizował to co obiecał.

Czytaj też:

KE przyznała Polsce rację w sporze z NiemcamiCzytaj też:

Nie tylko TVP. Opozycja mówi o kolejnych czystkach w państwie