To nie TikTok, tylko prawdziwe życie, czyli błędy Konfederacji

Jedno trzeba Sławomirowi Mentzenowi oddać: w przeciwieństwie do wielu liderów politycznych w przeszłości oraz do w zasadzie wszystkich polityków PiS obecnie – on miał odwagę przyznać się do wyborczej porażki, zaznaczając, że to również jego osobista porażka.

Napisał także o wielu popełnionych przez Konfederację błędach, aczkolwiek nie wymieniając ich szczegółowo. Pytanie brzmi, czy na własny użytek w zestawieniu tych błędów uwzględnia i własne, wśród których bez wątpienia była nadmierna pewność siebie. Okazało się, że znacznie prostsze są występy solo przed internetową kamerą albo entuzjastycznie nastawioną publicznością niż konfrontacja z nieprzychylnym dziennikarzem. Jednak brak umiejętności odnalezienia się w takich okolicznościach i w krzyżowym ogniu pytań przez jednego z liderów partii to oczywiście niejedyny błąd. Jakie, w skrócie, były inne? Po pierwsze – brak dobrego planu kampanii. Konfederacja jako pierwsze ugrupowanie zaprezentowała swój program jeszcze w czerwcu i był to bez wątpienia jej atut. Jak się jednak okazało, nie było dobrego planu na dalszy ciąg kampanii. Inne partie poczekały z przedstawieniem swoich programów i w momencie, gdy zainteresowanie skupiło się na nich, Konfederacja całkowicie straciła inicjatywę. Widać to było nawet w mediach społecznościowych partii, gdzie od lata nastała nudna powtarzalność i brakło jakiegokolwiek świeżego pomysłu. Po drugie – standup nie zastąpi spotkań kampanijnych. Pomysł na trasę „koncertową” „Bosak i Mentzen na żywo” okazał się chybiony. Format, który przypominał standup, byłby może dobry na kilka razy, ale nie jako podstawowa impreza kampanijna.