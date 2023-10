Applebaum o wyniku wyborów: Właśnie na taką Polskę czekali liderzy Europy

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, ale to opozycja zdobyła większość mandatów w Sejmie i może przejąć władzę, jeśli partii Jarosława Kaczyńskiego nie uda się pozyskać koalicjanta.

Wyniki wyborów komentowała w TVN24 Anne Applebaum, dziennikarka i pisarka, laureatka Nagrody Pulitzera, publicystka "The Atlantic", autorka takich książek jak "Zmierzch demokracji", "Gułag", "Czerwony głód", "Wybór", prywatnie żona Radosława Sikorskiego (PO), byłego szefa MSZ.

"Dzwonili do mnie ludzie z całego świata". Applebaum o wyniku wyborów w Polsce

Stwierdziła, że "rezultat (wyborów - red.) jest bardzo ważny z trzech powodów". – Po pierwsze, świat demokratyczny czekał i przyglądał się Polsce, żeby zobaczyć, czy jeszcze jeden kraj idzie w kierunku autokracji. Jak wyskoczyły pierwsze wyniki, dzwonili i pisali do mnie ludzie z całego świata: z Wenezueli dysydenci z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, gdzie też były ostatnio problemy z demokracją – mówiła.

– I wszyscy tak się cieszyli, bo to jest dla nich też przykład, że możliwe jest wygrać z tą propagandą i z takimi zachowaniami autokrytycznymi – przekonywała.

Applebaum oceniła, że wynik wyborów, który może doprowadzić do zmiany rządu w Polsce, "jest oczywiście ważny w kontekście europejskim", ponieważ "liderzy Europy czekali właśnie na taką Polskę, z którą można rozmawiać, z którą można mieć normalnie relacje". – (Czekali - red.) nie tylko w Niemczech, ale we Francji, we Włoszech, wszędzie – powiedziała.

Jej zdaniem wynik wyborów jest ważny również dla Ukraińców. – Ukraińcy widzieli w ostatnich kilku miesiącach, że to jest rząd, który jest gotów sprzedawać swoje poparcie dla Ukrainy na rzecz wyborcy, czy głosów, czy jakiejś popularności. Więc to jest bardzo ważny krok w dobrym kierunku dla Polski – oceniła.

