Krasnodębski: Do niektórych wyborców zaczyna już docierać

We wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Już wiadomo, że PiS nie będzie dysponowało większością 231 mandatów. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Rozpoczęły się w związku z tym spekulacje, kto zostanie premierem takiego rządu. Prezydent Duda cały czas może w pierwszej kolejności wskazać kogoś z PiS, co prawdopodobnie wydłuży cały proces do grudnia, jednak we wtorek szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zwrócił się do głowy państwa o umożliwienie jak najszybszego powołania nowego gabinetu.

Co z programami PiS?

Nadal nie wiadomo, jak rząd KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy potraktuje projekty PiS. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się już doniesienia, że nowy rząd może zrezygnować z wakacji kredytowych oraz korygować programy socjalne takie jak 800 plus. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał niedawno, że postulat "dobrowolnego ZUSu", który jego partia podnosiła w kampanii wyborczej, to w rzeczywistości jedynie wakacje od ZUSu.

Do tych doniesień odniósł się europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Jego zdaniem do wyborców "zaczyna docierać", jakie będą konsekwencje wyborów parlamentarnych.

"Do niektórych wyborców, którzy zagłosowali na opozycję "demokratyczną, d. totalną", zaczyna już docierać, że być może zagłosowali przeciw swoim witalnym interesom (odbieranie uprawień socjalnych itd, to tylko kwestia czasu). Ciekawe, kiedy zacznie docierać do ich świadomości, że zagłosowali przeciw witalnym interesom Polski jako państwa?" – napisał Krasnodębski w mediach społecznościowych.

