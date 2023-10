Kobosko: To co dane, nie będzie zabrane, ale mówimy "dość" rozdawnictwu

Polityk zaznacza, że to, co zostało dane Polakom w programach społecznych, nie zostanie odebrane. To jednak nie oznacza, że nowy rząd chce iść w podobnych, socjalnym kierunku. – Ale mówimy dość dalszemu rozdawnictwu. Państwo musi pomagać i jest to oczywiste. Ale pomagać trzeba tym, którzy tego potrzebują, a nie mówić, że wszystkim w Polsce pomoc jest tak samo potrzebna – przekonywał w TVP Michał Kobosko.

– Są ludzie zamożniejszy, bogatsi, dla których 500 czy 800 zł jest nieistotną kwotą w portfelu, a dla wielu tysięcy polskich rodzin to jest poważna kwota. Nie należy straszyć tym, że jak przyjdzie nowy rząd, będzie odbierał jakieś świadczenia, które już istnieją. Czym innym jest rozmowa o innych, przyszłych programach społecznych. Musimy najpierw sprawdzić, jak bardzo źle jest z budżetem państwa, bo mamy wrażenie, że jest gorzej niż rząd Mateusza Morawieckiego usiłuje to przedstawić – dodał polityk.

"To jest najważniejsze"

Kobosko zaznacza, że "Trzecia Droga ma bardzo konkretne punkty programowe, które są dla najważniejsze". – Między przyszłymi sojuszami koalicyjnymi nie ma różnic co do tego, że najważniejsze jest odblokowanie środków unijnych, bo na razie nie mamy ani KPO, ani funduszy unijnych, a to jest efekt działania rządu tzw. Zjednoczonej Prawicy – ocenił przedstawiciel Polski 2050.

Michał Kobosko zaznacza, że kwestia migracji pozostaje tematem do omówienia. – Będziemy rozmawiali na temat paktu migracyjnego. Polska, podobnie jak inne kraje unijne, nie może zostać zmuszona do bycie częścią tego paktu. To Polski przyjechało tak wielu uchodźców w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, że już samo to jest wystarczającym powodem do tego, by nie przyjmować uchodźców z innych kierunków – powiedział gość TVP.

