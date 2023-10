"Będziemy mocno zagrożeni". Jakubiak: Jako Polska jesteśmy w ogromnym problemie

W wyniku niedzielnych wyborów Prawo i Sprawiedliwość, mimo że formalnie wygrało, to najprawdopodobniej straci władzę na rzecz koalicji KO-Trzecia Droga-Lewica.

Wyborcze doniesienia z Polski szybko skomentował Manfred Weber, szef EPL. "Bardzo dobre wieści z Polski. Naród polski masowo wyszedł, aby otworzyć dla kraju nową erę. Wielkie gratulacje dla naszego przyjaciela Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej i partnerów z opozycji, którzy głosili przesłanie nadziei. Nikt nie stanie na drodze Polsce i jej europejskiej przyszłości! #Wybory2023" – napisał w mediach społecznościowych.

Jakubiak: Mamy problem

Marek Jakubiak, który powrócił do sejmowych ław startując z listy Prawa i Sprawiedliwości, jednoznacznie ocenił wybór Polaków oraz "życzenia" przesłane przez Manfreda Webera. Polityk stwierdził, że "wtedy, kiedy Niemcy się cieszą, Polacy płaczą".

– Nie ma tu powodów do zadowolenia. Jeśli mocarstwo sąsiednie jest zachwycone, że w Polsce powstaje jakaś władza, która będzie mocno współpracować z sąsiadami, żeby było nam milej, to zawsze kończy się tak samo. Nie pocieszając - jeśli Niemcy się cieszą, my będziemy płakać – ocenił Jakubiak na antenie TVP Info.

Prowadzący program zapytał Jakubiaka o niebezpieczeństwa związane z unijnym paktem migracyjnym. Bruksela chce wprowadzić nowy mechanizm relokacji uchodźców, który zakłada m.in. przyjmowanie migrantów lub, w przypadku odmowy, zapłatę określonej kwoty państwu, które tych uchodźców przyjmie.

– UE prawem kaduka wprowadza własne akty prawne, temu się Polska sprzeciwiała – ocenił. Jakubiak uważa, że "jako Polska - jesteśmy w ogromnym problemie".

– Przez to, że ludzie tak zagłosowali, będziemy mocno zagrożeni. Stracimy naszą autonomię, stracimy naszą wolność. Zaraz zobaczycie euro zamiast złotówki, zarząd UE w Polsce - o co zadba Weber. Niemcy naprawią błędy, które zrobili za Tuska, nie kupując wszystkiego, co Tusk im obiecał – powiedział.

