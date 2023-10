"Nie uda nam się zbudować rządu z PSL". Płażyński rozwiewa nadzieje PiS

Pytany na antenie Radia Wnet, kto będzie rządził w nowej kadencji, Płażyński stwierdził, że "niektórzy dziennikarze i politycy tworzą bajki". – Nie mam wątpliwości, że nie uda nam się tego rządu (z PSL - red.) zbudować, choć w 2005 r. też nikt nie dawał nam szans, że zbudujemy inny rząd niż z Platformą, a jednak się udało – przypomniał.

– Więc bajki w polityce czasami stają się rzeczywistością, ale w tym przypadku myślę, że będzie to (rząd PiS-PSL - red) możliwe, ale za jakiś rok, kiedy już każdy będzie miał dosyć rządów stworzonych z czternastu partii od lewa do prawa, które mają zdania kompletnie odmienne na różne rzeczy – ocenił, nawiązując do koalicji KO-Trzecia Droga-Lewica, która szykuje się do przejęcia władzy po wyborach.

Dopytywany o słowa polityków PiS, którzy mówią, że toczą się rozmowy z PSL na temat możliwości powołania wspólnego rządu, Płażyński stwierdził, że "lepsza dla Polski byłaby koalicja PiS z PSL".

– Natomiast nie mam złudzeń co do tego, z jakimi hasłami te ugrupowania szły do wyborów. A szły z hasłami, żeby odsunąć PiS od władzy, w związku z czym wydaje mi się, że to (koalicja PiS z PSL - red.) bardzo mało prawdopodobne i tutaj postawię kropkę. Ale jeżeli ktoś ma więcej wiary ode mnie, to mu zazdroszczę – dodał.

Kiedy powstanie nowy rząd? Prezydent zaprasza na konsultacje

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek, że w przyszłym tygodniu (24 i 25 października) na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą reprezentowane w Sejmie X kadencji.

"Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" – podała KPRP w komunikacie.

Morawiecki spotkał się z Dudą

W środę doszło do pierwszego po wyborach spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Według doniesień prasowych, podczas spotkania ustalono, że prezydent w pierwszej kolejności powierzy misję utworzenia nowego rządu Prawu i Sprawiedliwości.

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji ma odbyć się po Święcie Niepodległości – 13 lub 14 listopada. Zanim do tego dojdzie, prezydent wyznaczy marszałka seniora, który przewodzi pierwszym obradom Sejmu, podczas których następuje m.in wybór nowego marszałka.

Onet twierdzi, powołując się na swoje źródło, że na prezydenckiej liście kandydatów na tę funkcję są Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i Ryszard Terlecki.

Czytaj też:

Opozycja utworzy rząd? Już widać, gdzie może dochodzić do starć między koalicjantami