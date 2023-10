Von der Leyen: Nowa, bezsensowna tragedia zszokowała nas wszystkich

W swoim wystąpieniu w europarlamencie w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła prawo Izraela do samoobrony. Zaznaczyła jednak, że musi się to odbywać zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

– Europa stoi u boku Izraela w tym mrocznym okresie – podkreśliła von der Leyen, ale zaznaczyła również, że "nie ma sprzeczności pomiędzy solidarności z Izraelem a reagowaniem na potrzeby humanitarne w Gazie".

W tym kontekście zaapelowała, aby europejska pomoc humanitarna jak najszybciej dotarła do mieszkańców Strefy Gazy za pomocą mostu powietrznego z UE do Egiptu. Przypomniała, że Unia Europejska od lat udziela wsparcia Palestynie i "to się nie zmieni".

– Jednak w miarę rozwoju sytuacji na miejscu, istotne jest również, abyśmy pilnie i uważnie dokonali przeglądu naszej pomocy finansowej dla Palestyny. Finansowanie UE nigdy nie trafiło do Hamasu ani żadnego podmiotu terrorystycznego. I nigdy tak nie będzie. To, co zrobił Hamas, nie ma nic wspólnego z uzasadnionymi aspiracjami narodu palestyńskiego – stwierdziła.

Atak na szpital w Strefie Gazy. "Przerażające sceny"

Szefowa KE nawiązała też do wtorkowego ataku na szpital Al-Ahli w Gazie, w którym zginęło około 500 osób. Izrael i władze palestyńskie oskarżają się nawzajem o dokonanie ataku rakietowego, który spowodował zawalenie się budynku.

– Terror Hamasu wciągnął Izrael i Palestynę w nową spiralę przemocy. Wczoraj wieczorem nowa, bezsensowna tragedia zszokowała nas wszystkich. Szpital w Gazie, zapewniający schronienie setkom rannych, zamienił się w piekło. Sceny ze szpitala Al-Ahli są przerażające i niepokojące. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla uderzenia w szpital pełen cywilów. Należy ustalić wszystkie fakty i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. W tej tragicznej godzinie wszyscy musimy podwoić wysiłki, aby chronić ludność cywilną przed okropieństwami tej wojny – mówiła.

Von der Leyen: Europa musi chronić Żydów

Odniosła się również do wzrostu antysemickich incydentów w Europie i zaapelowała, by "chronić życie Żydów w Europie" i umożliwić Żydom bezpieczne "noszenie jarmułki lub gwiazdy Dawida na naszych ulicach".

– Zwiększyliśmy fundusze UE na ochronę miejsc kultu, takich jak synagogi. Na początku mandatu zaproponowaliśmy dodanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści do listy przestępstw UE, które muszą być karane w całej Unii. Nasz wniosek jest nadal blokowany przez niektóre państwa członkowskie. To nie może dłużej czekać. Nadszedł czas, aby państwa członkowskie podjęły działania – oświadczyła przewodnicząca KE.

